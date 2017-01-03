Страхование жизни еле теплится Ульяна из Житомира (имя по ее просьбе изменено) копила деньги на "вторую пенсию" на счетах страховой компании "Гарант-лайф". В середине июля 2016 года она отправила документы на возврат выкупной суммы по накопительному полису страхования жизни и получила обещание от менеджера компании, что выплата будет в течение 60 дней. Даже если считать рабочие дни, а не календарные, деньги должны были поступить на счет Ульяны до конца сентября. Но денег не было. Тогда Ульяна начала звонить в киевский офис компании, но телефоны были заблокированы. Она приехала в Киев в офис компании (сперва на Большую Васильковскую, затем на Назариевскую), но он также оказался закрыт. Наконец, Ульяна обратилась в Нацкомиссию по контролю за финуслугами, но и это не помогло - в комиссии только пообещали, что проверят компанию после сдачи отчетности за третий квартал в ноябре. В итоге компания отчеты не сдала, а исчезла с деньгами клиентов. Без денег остались около 8900 человек, которые накопили на счетах "Гарант-лайф" 195,9 млн гривен. Виктория Руденко , финансовый журналист

Плохая наследственность

Фото: insuranceprograms.blogspot.com Реклама страхования в СССР

Накопительное страхование жизни знакомо многим украинцам старшего возраста. В советское время подобные страховки позволяли собрать крупную сумму к определенному возрасту, и люди годами платили страховые взносы. В случае смерти застрахованного лица деньги получали его наследники. Система работала до 1992 года. На момент крушения Союза, по данным "Простобанка", как минимум 17 миллионов украинцев имели полисы Госстраха на сумму около 7 млрд гривен (по ценам 2008 года). Надо сказать, что правительство Украины несколько раз (например, в 2001, 2008 годах) выделяло средства на компенсации по советским страховым полисам, но это были совсем не те суммы, на которые рассчитывали клиенты Госстраха или их наследники, да и выплачивали не всем.

Борьба за доверие

Но лайфовые (которые занимаются накопительным страхованием жизни) страховые компании в независимой Украине смогли вернуть доверие граждан. Во время кризисов компании по страхованию жизни показывали пример другим участникам финансового рынка. Ни в 2008-2009 годах, ни в 2013-2014-х, когда банкротились банки, фиксировали неимоверные убытки компании по управлению активами и пенсионные фонды, ни один лайфовый страховщик не ушел с рынка.

Даже когда компании теряли средства в банках-банкротах, они продолжали выполнять обязательства перед клиентами. Например, "Граве Украина страхование жизни" в суде пыталась доказать, что средства, размещенные компанией на депозите в Эрде Банке, – это деньги не компании, а ее клиентов, а значит должны гарантироваться государством и возмещаться за счет средств Фонда гарантирования вкладов. Однако вернуть деньги страховщику так и не удалось: Высший админсуд Украины согласился с позицией Генпрокуратуры и отменил решения судов нижестоящих инстанций.

Доверие - это основа страхового бизнеса. Вот почему и регулятор страхового рынка Нацкомфинуслуг, и сами компании-участники рынка говорили, что потерять деньги клиентов компания по страхованию жизни в принципе не может. Ведь компания формирует резервы, за счет которых, даже в случае банкротства, все клиенты получат свои выплаты.

Фото: .google.com.ua/maps Офис Граве Украина в Киеве

Переломные годы

В 2013 году проблемы возникали у небольшой компании по страхованию жизни "Зенит". Осенью 2013-го обнаружилось, что на счетах компании менее 30 тыс. грн. Еще 370 тыс. грн зависли на счетах Укрпромбанка, который к тому времени уже находился на стадии ликвидации. При этом общая сумма обязательств СК превышала 4 млн грн: клиентами были порядка тысячи человек. Проверка регулятора оказалась безрезультатной – компания попросту не предоставила комиссии финансовые документы, а со временем и вовсе исчезла. Ситуацию с "Зенитом" "спустили на тормозах". Некоторые клиенты перешли в другие страховые компании, которые в погоне за страхователями предложили выгодные условия и согласились за свой счет частично компенсировать потери. Часть застрахованных, в первую очередь те, чьи страховые суммы были редуцированы (уменьшены в связи с досрочным прекращением уплаты очередных страховых взносов), морально попрощались со своими сбережениями.

Однако уже в 2016 году стало очевидно, что ни один клиент не застрахован от исчезновения компании по страхованию жизни, которой он доверил свои сбережения.

В начале прошлого года с рынка исчезла компания "Экко": на ее отсутствие по адресу регистрации клиенты начали жаловаться в феврале, а в марте компания перестала реагировать на письма регулятора. Нацкомфинуслуг была вынуждена ввести в компанию временную администрацию и провести внеплановую проверку. Но денег на выплату почти 2000 застрахованным найти не удалось. После этого 7 июня лицензия "Экко" была аннулирована, а сама компания – исключена из реестра.

Примечательно, что "Экко" была одной из первых компаний с иностранным капиталом, которая появилась на украинском рынке. Еще в 1994 году австрийская ЕССО Versicherungsmakler Ges.m.b.H. зарегистрировала здесь свою "дочку". До 2013 года позиции "Экко" были довольно сильными: компания входила в топ-15 крупнейших участников рынка.

В августе 2016 года Нацкомфинуслуг после многочисленных жалоб лишила лицензии УСК "Жизнь". Компания не подала отчетность за второй квартал и скрылась с деньгами клиентов, сейчас полиция расследует это дело. Выяснилось, что компанией владело ООО "Инис", владельцем которого является житель Донецка Виссарион Цикуришвили. Уставной капитал страховой компании 100 млн гривен, а компании "Инис" - всего 100 тысяч.

Фото: minfin.com.ua

Но самым громким событием 2016 года стало исчезновение страховой компании "Гарант-Лайф", о которой мы писали в самом начале статьи. Ее клиентами, напомним, были 8900 человек. За время существования компании ее акционерами были и структуры "Укравто" Тариэла Васадзе, и итальянский страховщик Generali, и группа частных неназванных инвесторов. После серии перепродаж оказалось, что у компании "нет конечного бенефициара" - так говорится в реестре Минюста.

Причем большая часть договоров компании – накопительные. По данным Нацкомфинуслуг, у компании было лишь 862 ненакопительных договора. "Под них сформированы резервы в размере 600 тыс. грн", – уточнили в комиссии. Страховые обязательства компании по состоянию на 30 июня составляли 195,9 млн грн. На тот момент общие активы компании составляли 257,2 млн грн, из них на текущих счетах и депозитах было 148,3 млн грн, а в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вложено 59,3 млн грн. Но были ли эти средства на счетах компании в октябре 2016 года, когда регулятор обратился в правоохранительные органы? Неизвестно.

Как вернуть доверие

В Нацкоминуслуг отмечают, что несмотря на банкротства отдельных компаний, ситуация на рынке в целом улучшается. За девять месяцев прошлого года из реестра были исключены семь страховых компаний, осталось 43. Но валовые премии по страхованию жизни выросли на 32,2% до 1,99 млрд грн, из которых 95,4% - средства частных клиентов. Улучшилось и качество активов страховых компаний: объем депозитов вырос на 2,6% до 8,5 млрд грн, что составляет 43,9% от общего объема активов по страхованию жизни, вложения в долговые бумаги правительства увеличились на 119% - до 4,9 млрд грн, а объем денежных средств на текущих счетах - на 8,5% до 2,2 млрд грн.

Что касается компаний, которые скрылись с деньгами клиентов, то в этом вопросе Нацкомфинуслуг рассчитывают на помощь правоохранительных органов. По этим фактам уже открыты уголовные производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества). В комиссии сетуют, что сами ни не могут предотвратить подобные ситуации. Не хватает полномочий. Необходимы изменения в закон "О страховании", а тут дело уже за депутатами. Тогда можно было бы повысить требования к резервам лайфовых компаний или изменить формат отчетности.

Что делает Нацкомфинуслуг

Фото: forinsurer.com Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

Впрочем, Нацкомфинуслуг после исчезновения "Гарант-лайфа" все же повысила требования к лайфовым страховым - ввела так называемую систему раннего реагирования. Теперь все компании по страхованию жизни должны предоставить информацию о структуре портфеля в разрезе клиентов физических и юридических лиц, данные о прогнозируемых выплатах и выкупных суммах поквартально до конца 2017 года и ежегодно – до 2022-го. Кроме того, отдельно нужно подавать регулятору данные обо всех собственниках и их бенефициарах и о сделках на сумму более 10% от стоимости активов.

"Даже если никаких сделок не происходит, то раз в месяц компания должна сообщать нам об отсутствии таких сделок", – пояснила член Нацкомфинуслуг Ольга Гурбич. Раз в десять дней страховщиков обязали подавать информацию о структуре активов. Если компания не выходит на связь и вовремя не подает данные, для регулятора это повод обратиться за разъяснениями. Если "сеанс связи" оказывается безуспешным, комиссия может перейти к более радикальным мерам – проведению проверки или введению временной администрации.

Впрочем, участники рынка считают, что для компании, которая собралась исчезнуть с деньгами клиентов, не составит труда регулярно рисовать отчетность и подавать фиктивные данные. Рынку нужна более тщательная ревизия (возможно, такая же жесткая, как на банковском рынке), иначе количество потерпевших клиентов продолжит расти.