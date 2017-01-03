​Мережа еко-крамничок "ПоплавОК" - лідер 2016 року Мережа еко-крамничок "ПоплавОК" визнана Асоціацією кулінарів України "Кращими еко-крамничками фермерської продукції-2016 року".

Президент асоціації Михайло Пересічний урочисто вручив Михайлу Поплавському диплом переможця, відзначивши, що мережа крамничок"ПоплавОК" є постійним постачальником якісної української екологічно чистої продукції закладам ресторанного бізнесу. Побажав подальших успіхів, розширення мережі та закріпитися на європейському ринку.

"Увесь світ опікується продовольчою безпекою своєї країни,– зазначив Михайло Поплавський. – Споживання еко-продуктів – це невід’ємна складова здорової нації. Власний замкнутий цикл виробництва продуктів здорового харчування – трудомісткий і складний процес, яким ми займаємось уже більше п’ятнадцяти років. Основна мета – виготовлення та забезпечення українців еко-подукцією. Ми цього досягли! Створена власна мережа еко-крамничок фермерської продукції "ПоплавОК". Споживачі задоволені високоякісною продукцією - це найвищий результат багаторічної праці".

Асортимент еко-крамничок "ПоплавОК" налічує понад двісті одиниць – м’ясну і молочну продукцію, полуфабрикати (вареники, пельмені), овочі, фрукти, олію, натуральні соки, напої власного виробництва, мінеральну воду, домашні соління, консервацію та інш.

Легендарна "Дунайка власного посолу" - небачений делікатес.

Якість сировини забезпечує фермерське господарство сім’ї Поплавських "Ятрань" з екологічно-чистого регіону (c. Мечиславка, Благовіщенського району, Кропивницької області).

Власний високотехнологічний м’ясний цех випускає більше 30-ти найменувань ковбасних виробів. Це варені, копчені, напівкопчені, твердокопчені ковбаси, сосиски і сардельки, м’ясні делікатеси. Весь процес виробництва проходить ретельний поопераційний контроль, який гарантує якість та дотримання всіх норм Держстандарту.

Готова м’ясна продукція герметично запаковується вакуумними машинами для надійного зберігання.

Домашня кисломолочна продукція, представлена у мережі еко-крамничок "ПоплавОК", виготовляється з натурального молока без консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів, штучних барвників і будь-яких смакових домішок. Кефір, йогурт, ряжанка, кілька видів сиру – натуральна продукція з молока найвищої якості, яке постачається з власної ферми робить її надзвичайно цілющою та життєдайною.

Міні-завод з виготовлення безалкогольних напоїв забезпечує крамнички фірмовими напоями – "Домашній квас", "Узвар", "Томатний сік".

Запашний домашній хліб та випічка виготовляється з високоякісної муки у власній пекарні.

Вся продукція мережі пройшла сертифікацію, відповідає європейським показникам якості та екологічності. Мережа впевнено завоювала прихильність українських споживачів, а в цьому році успішно вийшла на європейський ринок.

http://eko-poplavok.com/

Мережа еко-крамничок "ПоплавОК":