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EX.UA возобновил работу на новом домене

Сервис был перезапущен на домене FEX.net.

EX.UA возобновил работу на новом домене

Cервис обмена файлами EX.ua восстановил свою работу на новом домене FEX.net. Об этом сообщается на странице веб-портала.

"Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.net (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене  c тем же логином и паролем доступа.

Разработчики сервиса сообщили, что в настоящее время пользователям доступен анонимный обмен файлами любого формата и размера, автоматическое конвертирование файлов для просмотра и проигрывания, система оповещения пользователя о времени использования хранения файлов, а также почта @fex.net. В дальнейшем функционал портала будет расширяться.

Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада приняла закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Отдельная часть закона посвящена защите авторского права в сфере кинематографа. Пиратский контент должен быть заблокирован собственником сайта или провайдером услуг хостинга, если собственник сайта не совершает такую блокировку.

1 декабря команда EX.UA заявила, что планирует запустить закрытый файлообменник.

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Тэги: файлообмен, пиратство, сайты
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