EX.UA возобновил работу на новом домене Сервис был перезапущен на домене FEX.net.

Cервис обмена файлами EX.ua восстановил свою работу на новом домене FEX.net. Об этом сообщается на странице веб-портала.

"Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене FEX.net (File EXchange Network). Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене c тем же логином и паролем доступа.

Разработчики сервиса сообщили, что в настоящее время пользователям доступен анонимный обмен файлами любого формата и размера, автоматическое конвертирование файлов для просмотра и проигрывания, система оповещения пользователя о времени использования хранения файлов, а также почта @fex.net. В дальнейшем функционал портала будет расширяться.

Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада приняла закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Отдельная часть закона посвящена защите авторского права в сфере кинематографа. Пиратский контент должен быть заблокирован собственником сайта или провайдером услуг хостинга, если собственник сайта не совершает такую блокировку.

1 декабря команда EX.UA заявила, что планирует запустить закрытый файлообменник.