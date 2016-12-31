Максюта: МВФ - это не орган реформ, а орган финансовой стабилизации Нельзя путать программу реформ с меморандумом МВФ.

Фото: Макс Требухов

Бывший первый замминистра экономразвития Украины, руководитель аналитического центра ІСЕД Анатолий Максюта говорит в интервью LB.ua об отсутствии внятной стратегии реформ в стране. Меморандум с МВФ он такой стратегией реформ не считает.

"Мы должны понимать, что МВФ — это не орган по реформам в стране, а орган финансовой стабилизации. Я очень положительно отношусь к МВФ, но мне жалко, что у нас все сложные вопросы связывают либо с евроинтеграцией, либо с МВФ. Это искажает представление о мире. В МВФ работают прекрасные эксперты, но у них свой мандат, свое предназначение. Если страна попала в сложную ситуацию с платежным балансом, они приезжают и делают программу, чтобы вернуть страну в макрофинансовую стабильность. То есть, цель МВФ — не развитие страны. Их цель - привести страну к тому состоянию, когда она начнет сама развиваться", - сказал Максюта. Кстати, в прошлом он отвечал за сотрудничество с международными финансовыми организациями.

По словам Анатолия Максюты, ни МВФ, ни ЕС не могут подсказать нам, какие реформы делать. Реформы - это исключительно задача самого государства.

Напомним, Анатолий Максюта назвал риски для бюджета в 2017 году.