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Максюта назвал риски для бюджета в 2017 году

Без сотрудничества с МВФ возможен двузначный рост инфляции.

Максюта назвал риски для бюджета в 2017 году
Фото: Макс Требухов

Бывший первый замглавы министра экономразвития, руководитель аналитического центра ІСЕД Анатолий Максюта перечислил риски выполнения бюджета в 2017 году в интервью LB.ua.

"Один из рисков — это экономический рост. Прогноз, который положен в основу бюджета, был составлен еще в июле. После этого он реально не пересматривался. Хотя было обьявление о новом уровне минимальной зарплаты, о национализации Приватбанка и тд. Рост 3% под вопросом, это был оптимистический прогноз правительства. Песимистический был 1,5%", - сказал Максюта.

Традиционный риск - срыв поступлений от приватизации.

"И еще один риск — сотрудничество с МВФ. На мой взгляд, 2017 год без МВФ мы не сможем пройти в силу отрицательного сальдо текущего счета. Его нужно покрывать либо за счет заимствований, либо за счет иностранных инвестиций. Пока что инвестиций мы не видим. А заимствовать на коммерческих рынках страна не может", - сказал бывший топ-чиновник.

По его словам, без программы МВФ будут падать поступления в бюджет. Чтобы наполнить бюджет, "возможно увеличение инфляции до максимального уровня, а может быть и свыше максимального". Нацбанк ориентируется на показатель в 8% инфляции плюс-минус два пункта. То есть "свыше максимального" - это двузначная инфляция более 10%.

Напомним, Анатолий Максюта ушел с поста и.о. министра экономразвития 8 октября 2014 года.

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Тэги: Анатолий Максюта, бюджет-2017
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