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Fitch понизил рейтинг ПриватБанка до ограниченного дефолта

Это произошло еще до национализации банка.

Fitch понизил рейтинг ПриватБанка до ограниченного дефолта
Фото: sostav.ru

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт).

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Согласно сообщению, рейтинг снизили из-за соглашения ПриватБанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.

Как отмечается, снижение долгосрочного и краткосрочного РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка и рейтингов задолженностей последовали за недавним объявлением НБУ о том, что посторонние приоритетные кредиторы по необеспеченным долговым обязательствам и кредиторы по второстепенным долгами были привлечены в процесс финансового оздоровления банка.

В агентстве уточнили, что это произошло еще до национализации банка.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров принял решение национализировать ПриватБанк. 19 декабря в банк была введена временная администрация, которая проработает несколько дней. После этого банк будет национализирован за счет конвертации выпущенных Минфином ОВГЗ в капитал финансового учреждения.

20 декабря НБУ выделил ПриватБанку 15 млрд гривен по ставке 16% годовых до 30 декабря 2016 года.

Через несколько дней НБУ выделил еще 10 млрд грн на рефинансирование ПриватБанка.

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Тэги: дефолт, Fitch Ratings, ПриватБанк, кредитные рейтинги
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