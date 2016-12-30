Fitch понизил рейтинг ПриватБанка до ограниченного дефолта
Это произошло еще до национализации банка.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт).
Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Согласно сообщению, рейтинг снизили из-за соглашения ПриватБанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.
Как отмечается, снижение долгосрочного и краткосрочного РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка и рейтингов задолженностей последовали за недавним объявлением НБУ о том, что посторонние приоритетные кредиторы по необеспеченным долговым обязательствам и кредиторы по второстепенным долгами были привлечены в процесс финансового оздоровления банка.
В агентстве уточнили, что это произошло еще до национализации банка.
Напомним, 18 декабря Кабинет министров принял решение национализировать ПриватБанк. 19 декабря в банк была введена временная администрация, которая проработает несколько дней. После этого банк будет национализирован за счет конвертации выпущенных Минфином ОВГЗ в капитал финансового учреждения.
20 декабря НБУ выделил ПриватБанку 15 млрд гривен по ставке 16% годовых до 30 декабря 2016 года.
Через несколько дней НБУ выделил еще 10 млрд грн на рефинансирование ПриватБанка.