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НБУ решил ликвидировать банк "Траст"

6 декабря Нацбанк признал банк "Траст" неплатежеспособным.

НБУ решил ликвидировать банк "Траст"
Фото: banktrust.com.ua

Правление Национального банка решило ликвидировать банк "Траст".

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

"Согласно решению Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2016 года № 559-рш "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества банк "Траст" исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц... принято решение от 30 декабря 2016 года №3085, "О начале процедуры ликвидации ПАО БАНК "Траст" и делегировании полномочий ликвидатора банка", - говорится в сообщении.

Согласно решению, процедура ликвидации продлится с 30 декабря 2016 до 29 декабря 2018 гг. включительно. Полномочия ликвидатора делегированы представителю ФГВФЛ, временному администратору банка Владимиру Кухареву.

Как сообщалось, 6 декабря Национальный банк признал банк "Траст" неплатежеспособным.

Владельцы банка - совладелец кондитерской корпорации АВК Владимир Авраменко (78,9%) и гражданин РФ Сергей Беляев (16,1%). До середины 2015 года акционерами банка были граждане РФ Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев. Их российский банк с аналогичным названием стал неплатежеспособным еще в конце 2014 года.

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Тэги: банки, НБУ
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