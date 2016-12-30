НБУ решил ликвидировать банк "Траст"
6 декабря Нацбанк признал банк "Траст" неплатежеспособным.
Правление Национального банка решило ликвидировать банк "Траст".
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
"Согласно решению Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2016 года № 559-рш "Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества банк "Траст" исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц... принято решение от 30 декабря 2016 года №3085, "О начале процедуры ликвидации ПАО БАНК "Траст" и делегировании полномочий ликвидатора банка", - говорится в сообщении.
Согласно решению, процедура ликвидации продлится с 30 декабря 2016 до 29 декабря 2018 гг. включительно. Полномочия ликвидатора делегированы представителю ФГВФЛ, временному администратору банка Владимиру Кухареву.
Как сообщалось, 6 декабря Национальный банк признал банк "Траст" неплатежеспособным.
Владельцы банка - совладелец кондитерской корпорации АВК Владимир Авраменко (78,9%) и гражданин РФ Сергей Беляев (16,1%). До середины 2015 года акционерами банка были граждане РФ Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев. Их российский банк с аналогичным названием стал неплатежеспособным еще в конце 2014 года.