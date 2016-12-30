Россия резко снизила транзит газа через Украину Дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL.

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Транзит газа через Украину сократился и увеличился через Северный поток после решения относительно OPAL, сообщает "Нафтогаз Украины".

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с 22 декабря "Газпром" значительно нарастил объемы транспортировки газа через газопровод "Северный поток". Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита через Украину за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу обоими маршрутами фактически не изменялся.

Начиная с 22 декабря использование маршрута "Северный поток"-OPAL выросло с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки (рост на 41%). В результате "Газпром" нарастил физическую загрузку газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности.

За это время объемы транспортировки газа через украинскую ГТС в направлении Словакии уменьшились с 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м в сутки (-19%). Суточный объем газа, протранспортованный суммарно по украинскому маршруту и по маршруту "Северный поток"-OPAL в сравнении 22 и 28 декабря фактически не изменился (206,0 млн куб. м против 201,3 млн куб. м (-2%).

"Данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита через Украину и Словакию. Это ставит под сомнение утверждение о том, что решения ЕК о расширении доступа "Газпрома" к OPAL и отступлении от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины. Сложившаяся ситуация дает основания считать, что "Газпром" предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита через украинскую газотранспортную систему", - заключили в "Нафтогазе".

Напомним, Еврокомиссия 28 октября одобрила увеличение использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, который объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Изначально "Газпром" мог использовать только 50% мощностей OPAL, теперь, согласно решению комиссии, предприятие сможет участвовать в аукционах на прокачку по этой трубе еще 7,7–10,2 млрд куб. м, то есть получить доступ еще к 21,4–28,3% мощностей.

Благодаря OPAL доступ к российскому газу получают страны Центральной Европы, причем происходит это в обход территории Украины.

28 декабря стало известно, что суд Евросоюза поддержал требования польской PGNIG о приостановлении выполнения решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа российского "Газпрома" к трубопроводу OPAL.