Экс-главе банка "Национальный кредит" сообщили о подозрении Сумма причиненных убытков составляет 3,6 млн гривен.

Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему председателю правления банка "Национальный кредит" в нанесении ущерба на 3,6 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"20 декабря Главным следственным управлением Национальной полиции объявлено о подозрении гражданину Игорю Клименко. Кроме того, 22 декабря Фонд заявил гражданский иск в рамках уголовного производства для предъявления подозреваемому господину Клименко", - говорится в сообщении.

Установлено, что в свое время глава правления банка "Национальный кредит" подписал заранее убыточные договоры об открытии кредитной линии между банком и коммерческой структурой. Процентные ставки по кредиту были в десятки раз меньше, чем стандартные, которые предлагались банком.

"Сумма причиненных убытков банка по указанным фактам на сегодня составляет 3,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Клименко инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Напомним, МВД подозревает банк "Национальный кредит" в незаконной конвертации 7 млрд гривен.