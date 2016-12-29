"Укрзализныця" запустила автоматизированную систему распределения вагонов Сейчас вагоны распределяются в ручном режиме.

Фото: mtu.gov.ua

Компания "Укрзализныця" 28 декабря ввела в эксплуатацию первую очередь электронной системы распределения порожних грузовых вагонов. Пока что ее будут использовать для цементовозов и крытых вагонов, которыми управляет филиал "Центр транспортной логистики".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компьютерная программа "Управление пересылкой порожних вагонов" сама решает, куда и по какому маршруту направить вагоны под загрузку. При этом учитывается расстояние порожнего пробега от места выгрузки до следующей нагрузки, минимальное время ожидания погрузки, необходимость предварительной концентрации вагонов на определенных станциях, необходимость прохождения ремонта, "промывки" или "пропарки" вагонов и т.п.

Диспетчер в автоматизированной системе будет видеть одновременно и количество заказов от клиентов, и количество имеющихся порожних вагонов на станциях. "Результат работы диспетчера - мгновенное оформление в этой системе перевозочного документа на пересылку вагона в адрес клиента-заказчика", - отмечают в УЗ. Клиент будет получать информацию об отправленных вагонах в его адрес и данные о сформированном перевозочном документе.

Автоматизированная система распределения порожних грузовых вагонов синхронизирована с двумя другими АС - "Месплан" и "Клиент", которые являются частью единой автоматизированной системы управления грузовыми перевозками.

В 2017 году функционал этой системы должен быть расширен, что позволит осуществлять автоматизированное управление распределением порожних вагонов всех видов.

Сейчас вагоны распределяются в ручном режиме, что в условиях дефицита грузовых вагонов приводит к злоупотреблениям.