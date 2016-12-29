Нацсовет: лицензия "1+1" продлена на семь лет Студия "1 + 1" должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 15 декабря переоформил и продлил на семь лет лицензию для телеканала 1+1 на аналоговое вещание.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

За это решение единогласно проголосовали все члены Нацсовета.

Отмечается, что телеканал должен получить бланк лицензии на вещание не позднее 6 января 2017 года.

"Согласно ст.33 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не раньше чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии, при условии уплаты лицензионного сбора - то есть не ранее 29 декабря. В соответствии со ст. 32 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» предусмотрено, что бланк лицензии должен быть выдан заявителю после внесения им лицензионного сбора, что подтверждается соответствующим документом органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств. Таким документом для Нацсовета является выписка Государственной казначейской службы, которая была получена 26 декабря. Резюмируя - «Студия« 1 + 1 »должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Нацсовет такжеобратился к каналу с письмом о подтверждении того, что его конечный бенефициарный владелец не изменился и попросил "не искать во всем политическую составляющую".

Напомним, 29 декабря на сайте "1+1" было обнародовано обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес президента, спикера и премьера. В нем говорится, что "1+1" пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в ответ сообщил, что лицензия телеканалу "1+1" уже продлена, а ее бланк будет выдан до 23 января (в течение 30 дней после уплаты лицензионного сбора). Отсутствие бланка не является основание для прекращения вещания телеканала.

Премьер Владимир Гройсман также заявил, что телеканалу "1+1" не грозит потеря лицензии на вещание.