Доллар на межбанке впервые с марта преодолел планку в 27 гривен Национальный банк уверяет, что это временный скачок.

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Средневзвешенный курс доллара США на межбанке впервые с марта преодолел планку в 27 гривен.

По состоянию на 12:30 курс сделок составил в среднем 27,23 грн/долл., что почти на 35 копеек больше по сравнению с закрытием рынка в среду.

Национальный банк уверяет, что это временный скачок, который связан с тем, что экспортеры за последние две недели получили 12,5 млрд грн возмещения по НДС и поэтому не продают валюту. С другой стороны, спрос вырос в связи с необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте.

В комментарии НБУ подчеркивается, что ситуация никак не связана с национализацией Приватбанка.

"Во-первых, приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из Приватбанка с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительный - всего три дня. В то же время отток депозитов юридических лиц из Приватбанка был компенсирован притоком на счета юрлиц в других банках средств по возмещению НДС. Во-вторых, на наличном валютном рынке продажа валюты населения продолжает превышать ее покупку. В декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составляет 34 млн долл. США. В-третьих, поддержка ликвидности объемом 25 млрд грн, Которую Национальный банк предоставил на прошлой неделе Приватбанку, была частично направлена на покрытие оттоков по депозитам, а также - на выполнение банком норматива обязательного резервирования, который банк не выполнял почти год до перехода в государственную собственность", - сообщили в НБУ.

Фундаментальных оснований для колебания курса в Нацбанке не видят, так как рыночные факторы сейчас благоприятные. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется хорошая для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды.

В связи с дефицитом валюты на межбанке НБУ решил продать в четверг до 100 млн долларов из своих запасов.

Напомним, 27 декабря НБУ продал на межбанковском рынке 47 млн долларов, 28 декабря - 97 млн долларов.