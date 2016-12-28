"Ленинская кузница" начала строительство двух десантных катеров для ВМСУ Катер типа "Кентавр" разработан на базе "Гюрзы-М".

Киевский завод "Ленинская кузница" 28 декабря начал строительство двух десантных катеров типа "Кентавр" для Военно-морских сил Украины по контракту с Министерством обороны. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Фото: ukrmilitary.com

Раньше на "Ленинской кузнице" были построены два малых бронированных катера "Аккерман" и "Бердянск" (проект 58155 "Гюрза-М"). В апреле были заложены еще четыре аналогичных катера.

Десантно-штурмовой катер проекта 58181 "Кентавр" разработан николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" на базе катера проекта 58155 "Гюрза-М". Предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки, высадки и огневой поддержки десантов.

Напомним, что "Ленинская кузница" принадлежит президенту Петру Порошенко. Предприятие до сих пор не сменило название вопреки требованию закона о декоммунизации.