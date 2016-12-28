Кабмин решил остановить Одесский припортовый завод и сдать его в аренду Такой план принят, чтобы предприятие смогло выплатить долг "Нафтогазу".

Кабинет министров планирует остановить Одесский припортовый завод и сдать его в аренду.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на пояснительную записку к проекту распоряжения о реструктуризации долга ОПЗ перед "Нафтогазом Украины" (информацию подтверждают источники агентства "Украинские новости"). Это распоряжение было принято на заседании правительства 28 декабря.

"31 декабря 2016 года будут остановлены производственные мощности АО "ОПЗ", а АО "ОПЗ" будут предприняты меры по передаче целостного имущественного комплекса в аренду, что позволит обеспечить погашение долга АО "ОПЗ" перед НАК "Нафтогаз Украины". Ориентировочный срок передачи указанного целостного имущественного комплекса в аренду составит около 3 месяцев", - говорится в записке.

Одесский припортовый завод по состоянию на 20 декабря был должен "Нафтогазу" 1 млрд гривен за поставленный газ. К концу года эта сумма составит 1,5 млрд гривен.

С 1 апреля 2017 года, когда имущественный комплекс завода должен быть сдан в аренду, он начнет отдавать долг равными частями в течение 2 лет без начисления процентов.

На ОПЗ работает 3860 человек. Негативная конъюнктура на мировых рынках и высокая цена газа приводит к негативным результатам деятельности завода, что приводит к ежемесячным убыткам.

Напомним, ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.

ФГИ, в управление которого передан ОПЗ, пытался продать его летом, но желающих купить завод не нашлось. Ситуация повторилась в декабре.