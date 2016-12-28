Доллар продолжил дорожать на межбанке из-за избыточного спроса Компании под конец года должны делать платежи по кредитам.

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На межбанковском валютном рынке Украины сохраняется избыточный спрос на валюту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

"Предложение валюты, которое вчера было ограничено в связи с рождественскими выходными в США и Европе, сегодня частично восстановилось. Но его недостаточно, поскольку бюджетное возмещение НДС, которое компании-экспортеры получили на прошлой и текущей неделе, сдерживает их потребности в гривневой ликвидности, а следовательно, и продажу их валютной выручки. В то же время в последние дни значительно усилился спрос со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года", - сказано в нем.

Для того, чтобы предупредить чрезмерное влияние излишнего спроса на курс гривны, НБУ в среду решил продать до 100 млн долларов на межбанке.

Напомним, что 27 декабря НБУ продал на межбанковском рынке 46,8 млн долларов.

Объем международных резервов Украины сейчас составляет около 15,7 млрд долларов.