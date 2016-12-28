Порошенко подписал закон о новых налогах для физлиц-предпринимателей С 1 января ФОПы будут ежемесячно платить единый соцвзнос 704 гривны.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей (ФОП).

Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Как отмечается на сайте Верховной Рады, последний этап прохождения документа - "возвращен с подписью от президента".

Согласно закону, с 1 января физические лица-предприниматели второй и третьей групп будут платить единый социальный взнос на сумму 704 гривен в месяц, даже если не получили прибыль. Ранее ФОП, когда имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, платить было не нужно.

Также отмечается, что первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривен в месяц.

Принятие данного закона привело к массовому закрытию так называемых "спящих ФОПов".

Напомним, ранее Рада отменила пенсионный сбор при обмене валюты.