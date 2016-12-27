22% разрешений на строительство уже выдают местные власти, - ГАСИ По результатам годовой работы наблюдается уменьшение количества нарушений при выдаче градостроительных условий и ограничений.

Алексей Кудрявцев Фото: Пресс-служба ГАСИ

В результате децентрализации системы государственного архитектурно-строительного контроля местные власти уже обеспечивают обработку 22% разрешительных документов в строительстве. Об этом сообщил председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев, сообщает пресс-служба ГАСИ.

Децентрализации системы госархстройконтроля началась в конце 2015 г. - местные общины получили рычаги, необходимые для контроля над строительством на местах. Создавая собственные инспекции госархстройконтроля, местные власти полностью несут ответственность за градостроительную ситуацию, имеют возможность регистрировать разрешительные документы, самостоятельно проверять объекты строительства, останавливать самовольное строительство, штрафовать нарушителей и тому подобное.

"На сегодня функции архитектурно-строительного контроля получили 52 населенных пункта, из них 16 - областные центры. Наиболее активными являются Киевская и Днепропетровская области, - отметил Кудрявцев. - Учитывая, что города, которые получили полномочия госархстройконтроля, осуществляющих разрешительные и регистрационные функции самостоятельно, можно говорить, что сегодня местными властями обеспечивается обработка фактически 22% объемов разрешительных документов в строительстве. В 2017 г. этот показатель увеличится, ведь мы планируем завершить передачу полномочий всем областным центрам".

По словам Кудрявцева, Госархстройинспекцией созданы все условия, чтобы органы местного самоуправления могли взять на себя градостроительные полномочия. В частности, ГАСИ оказывает постоянную консультационную и информационную поддержку местным органам власти в процессе создания органов госархстройконтроля.

В то же время председатель Госархстройинспекции сообщил, что для повышения эффективности работы местной власти в сфере градостроительства Госархстройинспекция с 2016 года приступила к выполнению новой функции - государственного архитектурно-строительного надзора. То есть ГАСИ как государственный орган осуществляет надзор за законностью принятия решений местными органами градостроительства и архитектуры, а также теми местными органами, которые взяли на себя полномочия по архстройконтроля.

По результатам годовой работы наблюдается уменьшение количества нарушений при выдаче градостроительных условий и ограничений. "В целом по Украине проведено 534 плановые и внеплановые проверки деятельности уполномоченных органов. Почти 70% проверок выявили нарушения ", - подытожил Кудрявцев.