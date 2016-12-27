Тигипко купил Универсал Банк Группе ТАС теперь принадлежит два банка.

Фото: tigipko.com

Бизнесмен, бывший кандидат в президенты Сергей Тигипко стал владельцем Универсал Банка, купив его у группы греческого Eurobank.

Об этом сообщается на сайте финансово-промышленной группы ТАС.

"Группа "ТАС" и Eurobank Group объявляют о закрытии сделки по покупке-продаже ПАО "Универсал Банк" и приобретении Группой "ТАС" дочернего банка международной группы. Завершение сделки состоялось после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов - Антимонопольного комитета и Национального банка", - говорится в заявлении.

Условия сделки не сообщаются.

Кроме Универсал Банка, у ТАС есть еще один банк - ТАСкомбанк. Благодаря приобретению еще одного учреждения группа Тигипко планирует укрепить свои позиции на банковском рынке Украины. Если бизнесмен объединит эти два учреждения, новый банк войдет в топ-20 в Украине.

Греки в свою очередь не рассматривают украинский рынок в качестве приоритетного. Продажа Универсал Банка соответствует плану реструктуризации группы, который согласован с Европейской комиссией.

Универсал Банк входит в топ-30 украинских банков. Он был выставлен на продажу уже давно, но реальный покупатель нашелся только сейчас. В 2014 году попытку купить Универсал Банк предпринял Дельта Банк Николая Лагуна, но у него возникли сложности и сделка была расторгнута. Вскоре Дельта Банк был признан неплатежеспособным.