17 трендов интернет-маркетинга на 2017 от академии WebPromoExperts

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Выделим самый главный и основной тренд, актуальный для любого бизнеса во всех нишах. Это:

1. Рост уровня конкуренции во всех нишах

При высоком уровне конкуренции спасителю бизнеса, маркетологу 2017 придется направить свою работу на то, чтобы адаптироваться к падению важных маркетинговых показателей, найти источники трафика для оптимизации, найти новые источники.

А как там SEO, не “умрет” ли оно в очередной раз в новом году? Нет! Вот вам вкратце:

Тренды SEO

2. Поляризация

3. Борьба с ссылочным

4. Акцент на мобайл

5. Переход на https

Тренды контекстной рекламы

6. Агрессивная политика по захвату места в выдаче

7. Работа с аудиториями - списки ремаркетинга по базе, Яндекс Аудитории, Google Customer Match

8. Акцент на измеримость медийной и видео рекламы - ассоциированные и отложенные конверсии Google Analytics и Яндекс Метрики. Brand Lift для YouTube

9. Улучшение работы автоматических стратегий

10. Смещение бюджетов в медийные инструменты

Тренды SMM

11. Видео рулит

12. Онлайн-трансляции на Facebook

13. Instagram продает

14. Работа с аудиториями наиболее эффективна.

15. Нашествие мессенджеров

16. Social Fishing и борьба с ним

17. Push – уведомления — отдельный тренд для десктопа и мобайла. Перешел из 2016 в 2017.

Полная трендо-версия статьи в блоге WebPromoExperts — изучите и внедрите то, к чему присматриваетесь.

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