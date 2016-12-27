17 трендов интернет-маркетинга на 2017 от академии WebPromoExperts
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Выделим самый главный и основной тренд, актуальный для любого бизнеса во всех нишах. Это:
1. Рост уровня конкуренции во всех нишах
При высоком уровне конкуренции спасителю бизнеса, маркетологу 2017 придется направить свою работу на то, чтобы адаптироваться к падению важных маркетинговых показателей, найти источники трафика для оптимизации, найти новые источники.
А как там SEO, не “умрет” ли оно в очередной раз в новом году? Нет! Вот вам вкратце:
Тренды SEO
2. Поляризация
3. Борьба с ссылочным
4. Акцент на мобайл
5. Переход на https
Тренды контекстной рекламы
6. Агрессивная политика по захвату места в выдаче
7. Работа с аудиториями - списки ремаркетинга по базе, Яндекс Аудитории, Google Customer Match
8. Акцент на измеримость медийной и видео рекламы - ассоциированные и отложенные конверсии Google Analytics и Яндекс Метрики. Brand Lift для YouTube
9. Улучшение работы автоматических стратегий
10. Смещение бюджетов в медийные инструменты
Тренды SMM
11. Видео рулит
12. Онлайн-трансляции на Facebook
13. Instagram продает
14. Работа с аудиториями наиболее эффективна.
15. Нашествие мессенджеров
16. Social Fishing и борьба с ним
17. Push – уведомления — отдельный тренд для десктопа и мобайла. Перешел из 2016 в 2017.
Полная трендо-версия статьи в блоге WebPromoExperts — изучите и внедрите то, к чему присматриваетесь.
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