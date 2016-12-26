АМКУ оштрафовал "ПриватБанк" на ₴82,6 тысячи Банк оштрафован за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "ПриватБанк" на 82 тыс. 600 грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Оштрафовано ПАО коммерческий банк "ПриватБанк" на 82 тыс. 600 грн за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету Украины по требованию председателя Комитета в установленный им срок", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Приватбанк объявил новый состав правления.