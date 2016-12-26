АМКУ разрешил швейцарцам купить Лисичанский НПЗ и АЗС "Роснефти" в Украине Ранее Glusco отказывали в согласовании покупки.

Фото: http://lisichansk.com.ua

Антимонопольный комитет Украины согласовал компании Glusco Energy (Швейцария) приобретение более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе Кипр), на которые оформлены ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) и сеть автозаправочных станций компании "Роснефть" в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Ранее Антимонопольный комитет отказывал Glusco в согласовании покупки, отмечает "Интефакс-Украина".

Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. значатся собственниками ООО "Восток" (Киев), на которое оформлены права собственности на украинскую сеть АЗС "Роснефти".

Сеть АЗС "Роснефти" в 12 областях Украины насчитывает 141 объект, работающий под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл".

Кроме того, на Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. оформлено ООО "ТНК-Индастриз Украина", "РН-Карт Украина", а также ЧАО "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (эксплуатирует Лисичанский НПЗ).

Лисичанский НПЗ является самым "молодым" из украинских нефтеперерабатывающих предприятий. Его общая мощность - около 7 млн тонн нефтяного сырья в год. Завод способен выпускать топливо стандарта Евро-4, а также партии ДТ стандарта Евро-5. Предприятие было остановлено в 2012 году по причине убыточности.

Glusco Energy S.A. входит в группу компаний Proton Energy Group S.A. (Швейцария) – трейдера нефти и нефтепродуктов.