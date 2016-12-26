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Приватбанк объявил новый состав правления

Заместителями Шлапака стали Олег Сергеев, Галина Пахачук и Александр Дрелинг.

В понедельник, 26 декабря, был объявлен состав правления и руководство национализированного государством Приватбанк.

В него вошли:

  • Олег Сергеев - первый замглавы правления Приватбанка, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями. В свое время руководил западным региональным управлением Приватбанка, работал в руководстве других украинских банков
  • Александр Дубровин - руководитель системы управления рисками
  • Алексей Шабанк - руководитель розничного бизнеса. Раньше возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов
  • Сергей Харитича - член правления, руководитель "Центра электронного бизнеса" и направления по работе с Big Data. Раньше работал в лаборатории инноваций Приватбанка
  • Алексей Бережной - член правления, ответственный за развитие службы безопасности, юридического направления и службы финансового мониторинга
  • Александр Дрелинг - замглавы правления, ответственный за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет"
  • Галина Пахачук - замглавы правления, главный казначей, куратор инвестиционного бизнаса
  • Валентина Ярмоленко - главный бухгалтер
  • Вячеслав Ветлужский - главный аудитор
  • Ольга Хлынина - HR-менеджер
  • Николай Щербина - руководитель направлений маркетинга и менеджмента

Из старого состава правления не осталось никого.

Напомним, глава правления Приватбанка - бывший министр финансов Александр Шлапак.

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Тэги: банки, ПриватБанк
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