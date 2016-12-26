Приватбанк объявил новый состав правления Заместителями Шлапака стали Олег Сергеев, Галина Пахачук и Александр Дрелинг.

В понедельник, 26 декабря, был объявлен состав правления и руководство национализированного государством Приватбанк.

В него вошли:

Олег Сергеев - первый замглавы правления Приватбанка, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями. В свое время руководил западным региональным управлением Приватбанка, работал в руководстве других украинских банков

- первый замглавы правления Приватбанка, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями. В свое время руководил западным региональным управлением Приватбанка, работал в руководстве других украинских банков Александр Дубровин - руководитель системы управления рисками

- руководитель системы управления рисками Алексей Шабанк - руководитель розничного бизнеса. Раньше возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов

- руководитель розничного бизнеса. Раньше возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов Сергей Харитича - член правления, руководитель "Центра электронного бизнеса" и направления по работе с Big Data. Раньше работал в лаборатории инноваций Приватбанка

- член правления, руководитель "Центра электронного бизнеса" и направления по работе с Big Data. Раньше работал в лаборатории инноваций Приватбанка Алексей Бережной - член правления, ответственный за развитие службы безопасности, юридического направления и службы финансового мониторинга

- член правления, ответственный за развитие службы безопасности, юридического направления и службы финансового мониторинга Александр Дрелинг - замглавы правления, ответственный за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет"

- замглавы правления, ответственный за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет" Галина Пахачук - замглавы правления, главный казначей, куратор инвестиционного бизнаса

- замглавы правления, главный казначей, куратор инвестиционного бизнаса Валентина Ярмоленко - главный бухгалтер

- главный бухгалтер Вячеслав Ветлужский - главный аудитор

- главный аудитор Ольга Хлынина - HR-менеджер

- HR-менеджер Николай Щербина - руководитель направлений маркетинга и менеджмента

Из старого состава правления не осталось никого.

Напомним, глава правления Приватбанка - бывший министр финансов Александр Шлапак.