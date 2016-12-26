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Приватбанк объявил новый состав правления
Заместителями Шлапака стали Олег Сергеев, Галина Пахачук и Александр Дрелинг.
В понедельник, 26 декабря, был объявлен состав правления и руководство национализированного государством Приватбанк.
В него вошли:
- Олег Сергеев - первый замглавы правления Приватбанка, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями. В свое время руководил западным региональным управлением Приватбанка, работал в руководстве других украинских банков
- Александр Дубровин - руководитель системы управления рисками
- Алексей Шабанк - руководитель розничного бизнеса. Раньше возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов
- Сергей Харитича - член правления, руководитель "Центра электронного бизнеса" и направления по работе с Big Data. Раньше работал в лаборатории инноваций Приватбанка
- Алексей Бережной - член правления, ответственный за развитие службы безопасности, юридического направления и службы финансового мониторинга
- Александр Дрелинг - замглавы правления, ответственный за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркет"
- Галина Пахачук - замглавы правления, главный казначей, куратор инвестиционного бизнаса
- Валентина Ярмоленко - главный бухгалтер
- Вячеслав Ветлужский - главный аудитор
- Ольга Хлынина - HR-менеджер
- Николай Щербина - руководитель направлений маркетинга и менеджмента
Из старого состава правления не осталось никого.
Напомним, глава правления Приватбанка - бывший министр финансов Александр Шлапак.