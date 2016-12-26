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Нацбанк анонсировал создание в 2017 году кредитного реестра

Регулятор будет собирать информацию о качестве заемщиков-юрлиц.

Нацбанк анонсировал создание в 2017 году кредитного реестра
Фото: Макс Левин

Национальный банк в 2017 году начнет формирование кредитного реестра, хотя соответствующий законопроект пока не принят.

"Создать сам реестр НБУ может и без закона, и мы как регулятор можем обязать банки наполнять его. Но давать банкам информацию из кредитного реестра мы не сможем, пока не примут закон", - заявил в интервью FinClub директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Кредитный реестр НБУ будет аналогом частных бюро кредитных историй, только если кредитные бюро делают ставку на кредиты физлиц, то кредитный реестр НБУ – на кредиты юридических лиц. В кредитном реестре банки смогут увидеть обслуживание кредита их заемщиками в других банках.

НБУ не планирует требовать информацию по текущим заемщикам, в первую очередь в реестр будут вносить информацию о новых кредитах.

"Реестр будет наполняться постепенно, начиная с новых заемщиков, поскольку это огромный новый кусок работы для банков. Надо будет привлекать новых людей, инвестировать в IT, базы данных. Но мы хотим создать кредитный реестр и обязать банки учитывать качество обслуживания кредитов одним и тем же заемщиком в разных банках. Потому что, к сожалению, мы видим две большие проблемы: когда одни и те же компании хорошо обслуживают кредиты в частных банках, но не обслуживают в государственных; или же когда компании обслуживают кредиты в связанных банках и не обслуживают в других. Мы не хотели бы, чтобы эта практика оставалась", - сказал Ваврищук.

Формировать реестр начнут в 2017 году, так как это длинный процесс. "Мы уже согласовали с банками структуру данных, которые они будут предоставлять в кредитный реестр, но техническая реализация проекта только начинается – необходимо разработать платформу с нуля", - заявил Ваврищук.

Напомним, осенью 2015 года в Верховную Раду вносился законопроект о правилах ведения Кредитного реестра НБУ, но через несколько месяцев его отозвали.

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Тэги: НБУ, кредиты, реестр, Виталий Ваврищук
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