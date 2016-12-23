Рыночная цена на уголь спасет отрасль, - нардеп Бондарь На поддержку государственных шахт в законе выделено не 1 млрд, а 450 млн грн.

Фото: Макс Левин

Рыночная цена на уголь поможет выполнять планы госшахт по добыче угля. Об этом заявил народный депутат Михаил Бондарь, комментируя принятый парламентом 22 декабря законопроект №4744 относительно господдержки государственных угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции.

На поддержку государственных шахт в законе выделено не 1 млрд, а 450 млн грн. Депутат считает, что в случае такого недофинансирования отрасли государственных шахтеров спасет только рыночная цена на уголь, передает 112.ua.

"Сумма действительно теперь 450 млн грн, это позволит частично закрыть вопрос выплаты зарплаты шахтерам. Министр энергетики сообщил, что дальнейший дефицит средств на госшахтах планируется покрывать доходами от реализации угля. Для этого сейчас планируется повысить цену угля для госшахт, ведь сейчас она находится на уровне всего 1360 грн за тонну", - рассказал народный депутат Михаил Бондарь.

Нардеп надеется, что шахты получат рыночную цену. А, значит, смогут выплачивать зарплаты, инвестировать в оборудование, улучшать технологии.

"Рыночная цена обеспечит шахты необходимыми средствами", - уверен народный депутат Михаил Бондарь.

Как сообщает профсоюз работников угольной промышленности Украины со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности, в ноябре 2016 г. шахтами, подчиненными Минэнергоугля, добыто 451,6 тыс. тонн угля, что составило 76,3% выполнения плана. Недовыполнение плана – на уровне 139,9 тыс. тонн. Эксперты энергорынка считают, что повышение цены угля для госшахт до рыночного уровня позволит предприятиям улучшить собственный технофонд и нарастить добычу.