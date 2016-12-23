Минфин назвал членов нового наблюдательного совета Приватбанка В него вошли семь человек, включая управляющего директора ЕБРР.

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Министр финансов Александр Данилюк в пятницу представил наблюдательный совет государственного Приватбанка.

"Мы начали формирование набсовета со встречи с президентом и премьер-министром, где президент предложил всем международным организациям, которые заинтересованы в поддержке развития Приватбанка, предоставить своих представителей, чтобы это была совместная работа", - рассказал министр на пресс-конференции

В набсовет Приватбанка вошли Франсис Малиж (управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа), Андреа Монета (банкир, управляющий партнер Apollo Management), Оксана Маркарова (первый заместитель министра финансов), Артем Шевалев (бывший заместитель министра финансов), Стивен Силиг (занимался решением банковского кризиса в Ирландии, предложен Всемирным банком), Сергей Алексеенко (уполномоченный по перспективным проектам "Нафтогаза Украины"), Энгин Акчакоча (банковский консультант МВФ).

Главу набсовета выберут его члены на первом заседании.

Ранее в набсовет ПриватБанка входил экс-председатель НБУ Владимир Стельмах (глава набсовета), два крупнейших экс-акционера банка - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также Виктор Лисицкий и Алексей Мартынов.

Напомним, что 18 декабря 2016 года крупнейший банк Украины Приватбанк перешел в собственность государства. Решение было принято, когда владельцы учреждения не смогли выполнить программу докапитализации. В капитале Приватбанка нашли "дыру" в 148 млрд гривен, из которых государству придется закрыть как минимум 116 млрд. Как оказалось, около 97% коммерческих кредитов Приватбанк выдал связанным лицам.