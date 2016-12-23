Россия подключила Крым к своей ГТС Путин пообещал пустить газ в ближайшие два-три дня.

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Россия подключила оккупированный ею полуостров Крым к своей газотранспортной системе. Это позволит начать поставки газа с материка в ближайшее время.

Об этом во время итоговой пресс-конференции за 2016 год сказал президент России Владимир Путин.

"Хочу вас проинформировать, что [государственное унитарное предприятие] "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым", - заявил он.

По его словам, это позволит в перспективе построить в Крыму две газовые электростанции.

"На пике нагрузок Крым потребляет 1200-1300 МВт, 800 МВт из них раньше обеспечивались из [материковой] Украины. Сегодня собственная генерация составляет где-то 1000-1100. Плюс мы добавили передвижные электростанции, получились где-то под 1300. А после того, как туда придет газ, - а он придет в течение ближайших двух-трех дней, - после этого начнется строительство двух электростанций в Крыму. Обе мощностью по 470 МВт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2000 МВт", - сказал Путин.

Напомним, по данным украинского "Черноморнефтегеза", Россия ежегодно добывает на украинском шельфе Черного моря, который был незаконно захвачен вместе с полуостровом Крым, порядка 2 миллиарда кубометров газа. Этого было бы больше, чем достаточно для внутреннего потребления Крыма, если бы Украина не прекратила подачу электричества.

Отключение линий электропередачи привело к необходимости строить дополнительные энергомощности, для которых в свою очередь необходимо топливо. Россия приняла решение строить газовые электростанции, для чего к полуострову был проведен магистральный газопровод "Кубань – Крым" протяженностью 400 километров.