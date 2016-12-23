Украина начнет строительство газопровода в Геническ в 2017 году Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации.

Владимир Кистион Фото: 24tv.ua

Украина начнет строительство газопровода от Новой Аскании до Геническа в Херсонской области в 2017 году.

Об этом во время утреннего заседания Верховной Рады в пятницу сказал вице-премьер Владимир Кистион.

"В течение 2016 года отработано несколько направлений устройства дополнительного ввода на Геническ. Принято конечное решение по обустройству и выполнению работ по дополнительному вводу из города Новая Аскания до Геническа на пути с присоединением двух населенных пунктов", - рассказал он депутатам.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. "Ориентировочно ее готовность будет на конец марта, и мы ориентируемся, что с мая начнется реальное выполнение рабо. Ориентировочная стоимость по подсчетам на обустройство данного газопровода составляет 220-240 млн гривен, но конечная стоимость будет установлена проектно-сметной документацией, - сказал Кистион.

Напомним, российские власти два года подряд заявляют, что Геническ просит их обеспечить поставки газа с полуострова Крым. Последнее такое заявление было сделано в ноябре 2016 года. Власти Херсонской области и Геническа опровергли поставку российского газа с территории Крыма и заявили, что механическая задвижка со стороны Генического района на газопроводе закрыта.

В "Укртрансгазе" заявили, что суточное потребление газа Геническом составляет 31,2 тыс. куб. м, а местная добыча на Арабатской стрелке продуцирует 33,6 тыс. кубометров голубого топлива.