​Фонд госимущества объяснил, почему не были проданы ОПЗ и шесть облэнерго Кабмин и НБУ не урегулировали вопрос замещения долга перед Group DF, находящегося на балансе ОПЗ.

Причинами отсутствия заявок от потенциальных покупателей 99,6% акций Одесского припортового завода на конкурсе, который должен был состояться 6 декабря 2016 года, стали отрицательная ценовая конъюнктура на рынках минеральных удобрений и газа, убыточная деятельность предприятия и долги перед Group DF Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в отчете Фонда госимущества по итогам деятельности в 2016 году.

В отчете ФГИ отмечается, что подготовка ОПЗ к приватизации осуществлялась с привлечением советников из международного инвестбанка UBS, а также юристов Ernst & Young и Baker & McKenzie. В рамках подготовки предприятия к продаже была создана "Комната данных" с почти 3 тыс. документов, около 20 тыс. страниц данных, более 10 финансовых и налоговых отчетов, были проведены переговоры с 27 международными компаниями. Предварительные заявки на участие в конкурсе предоставили компании из США, Омана, Польши и Украины.

Кроме того, Фонд госимущества в своем отчете указал основные условия, которые необходимо были выполнить для успешной приватизации ОПЗ в 2015 и 2016 году, а также ответственных за их своевременное выполнение.

В частности, отмечается, что в 2015 году Верховная Рада только с задержкой в 7 месяцев приняла необходимые изменения в закон о приватизации, а Кабмин и НБУ так и не урегулировали вопрос замещения долга перед Group DF, находящегося на балансе ОПЗ. В то же время, по данным отчета, со стороны ФГИ были решены вопросы снижения стартовой цены и банковских гарантий вместо депозита, а со стороны НАК "Нафтогаз Украины" были предоставлены гарантии для инвестора по поставкам газа на ОПЗ.

Также в отчете сообщается о подготовке к приватизации шести облэнерго с участием советников из Deloitte. В рамках подготовки подготовлена "Комната данных", состоящая из почти 5 тыс. документов, 30 тыс. страниц данных, проведена Energy Privatization Conference с участием 100 инвесторов. Также были проведены переговоры с 30 международных компаний, 15 компаний выразили заинтересованность участием в конкурсе и подписали договор NDA. На сегодняшний день ожидается объявление ФГИ аукционов, которое планируется после принятия Верховной Радой закона Украины "О рынке электроэнергии".