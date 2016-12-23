Deutsche Bank и Credit Suisse выплатят $12,5 млрд в пользу США Немецкий финансовый конгломерат добился уменьшения суммы вдвое.

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Швейцарский банк Credit Suisse и крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank согласились выплатить в целом 12,5 млрд млрд долларов властям США за нарушения при торговле ценными бумагами перед мировым финансовым кризисом 2008 года, пишет Би-би-си.

Согласно договоренности, Credit Suisse выплатит минюсту США 2,48 млрд долларов в качестве штрафа и 2,8 млрд в качестве компенсации убытков клиентам, говорится в сообщении кредитного учреждения.

Deutsche Bank же выплатит 3,1 млрд долларов будут выплачены в качестве штрафа и еще 4,1 млрд - в качестве компенсации заемщикам. Выплаты Deutsche Bank почти вдвое меньше суммы, которую запрашивал американский минюст (14 млрд долларов).

Ведомство считает, что оба банка были в числе кредитных учреждений, которые занижали оценки рисков по ценным бумагам перед началом мирового финансового кризиса 2008 года. В итоге эти бумаги купили ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, с проблем которых и начался кризис.

В ходе кризиса акции обеих компаний обрушились, после чего оба ипотечных агентства были взяты под контроль Федерального агентства по жилищному финансированию. Теперь власти США пытаются взыскать с банков потери этих агентств.

Ранее министерство юстиции США сумело добиться выплаты компенсации от американских банков. Так, JP Morgan Chase в 2013 году согласился выплатить 13 млрд долларов, а Bank of America в 2014 году заплатил 17 млрд долларов.

В эти суммы входит компенсация не только непосредственных убытков Fannie Mae и Freddie Mac, но и средств, потраченных налогоплательщиками на государственную поддержку оказавшихся на грани краха ипотечных агентств.