Коломойский счел Приватбанк жертвой произвола НБУ При этом бизнесмен поблагодарил правительство.

Фото: Макс Левин

Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский впервые прокомментировал национализацию финучреждения.

Письменный комментарий обнародовало ТСН.ua.

Коломойский подтвердлил обращение к правительству с просьбой национализировать банк.

"В это нелегкое для бывших акционеров время я хотел бы дать короткий комментарий о национализации ПриватБанка тремя тезисами. 1. Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету Министров с предложением о передаче ПриватБанка государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", - отметил он.

При этом Коломойский считает, что капитализация банка была искусственно снижена Национальным банком

"2. ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ. У ПриватБанка был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. Затем они начали рассказывать о мифической дыре в 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики. Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить ПриватБанк. И, к сожалению, у него это получилось", - заявил бизнесмен.

Коломойский утверждает, что, соглашаясь на национализацию Приватбанка, думал о его клиентах.

"3. Самое важное, что в результате принятого решения не пострадали клиенты банка. Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное - это клиенты "ПриватБанка". Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить "ПриватБанк". Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном, история расставит все по своим местам", - написал он.

Коломойский надеется, что новый акционер в лице государства и новое правление "сохранит и приумножит" стандарты Приватбанка.

Напомним, национализацию Приватбанка - крупнейшего банка Украины, в котором образовалась нехватка капитала в размере 148 млрд гривен, государство провело на этой неделе.

До национализации 42% акций Приватбанка принадлежали Игорю Коломойскому, 33% - Геннадию Боголюбову.