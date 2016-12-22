Государство списало долги Приватбанка перед Коломойским и Боголюбовым на ₴29 млрд Почти три миллиарда из банка вывели после решения о национализации.

Фото: Макс Требухов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц списал 29,4 млрд гривен долгов Приватбанка перед акционерами.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"НБУ обратился в Фонд гарантирования вкладов (на этапе временной администрации в Приватбанке) для списания долгов банка перед связанными лицами. Временному администратору удалось списать только 29,4 млрд гривен из 32 млрд гривен, заявленных нами. Почему только 29 млрд гривен? Потому что остальных денег на счетах уже не было", - заявила глава НБУ.

"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать – 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем как мы обращались и как он (ФГВФЛ) списал, уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", - добавила она.

Напомним, Гонтарева ранее заявила, что дефицит капитала в Приватбанке - 148 млрд гривен, часть которого (32 млрд гривен) может быть покрыта за счет конвертации в капитал средств, принадлежащих компаниям, связанным с акционерами банка. В том же контексте речь шла об обязательствах Приватбанка по еврооблигациям.

До национализации 42% акций Приватбанка принадлежали Игорю Коломойскому, 33% - Геннадию Боголюбову.