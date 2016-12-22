Тарута в австрийских СМИ обвинил Гонтареву в отмывании миллиарда евро Нардеп дал интервью изданию Trend.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева причастна к отмыванию 30 млрд грн. Об этом заявил в интервью авторитетному австрийскому изданию Trend (№52 за 2016 год) народный депутат Украины Сергей Тарута, пишут "Украинские новости".

Фото: ukranews.com

"НБУ – коррумпированная структура и причастна к отмыванию 30 миллиардов украинских гривен (около 1,1 миллиарда евро по сегодняшним расчетам). Речь идет и о международной финансовой помощи МВФ и ЕС для рефинансирования украинских банков. Однако обращения в прокуратуру и множество депутатских обращений игнорируются. Во время конфиденциальной встречи с бывшим Генеральным прокурором он дал понять, что вовлеченные в коррупционную деятельность лица находятся под протекцией президента Порошенко. Поэтому пока они под его защитой - не стоит надеяться на серьезные расследования", - заявил нардеп.

В публикации отмечается, что Валерия Гонтарева ранее сотрудничала с компаниями "из группировки экс-президента Виктора Януковича и помогала им осуществлять подозрительные сделки", а также наладила бизнес на ликвидации украинских банков.

"Речь идет, прежде всего, об активах 80 украинских банков, которые переживали трудности из-за финансового кризиса и под наблюдением Нацбанка были ликвидированы, начиная с середины 2014 года, при довольно подозрительных обстоятельствах. В Нацбанке это называли очисткой банковского сектора. Уцелевшие активы под наблюдением Нацбанка очень дешево перепродали дружественным олигархам. Иногда бывшим владельцам банков удавалось сохранить активы, прежде чем их структуры попадали "под опеку" Нацбанка. Я уверен, они за это благодарили (руководство НБУ) денежными откатами. Это некий украинский Уотергейт", - говорит Сергей Тарута.

Депутат рассказал изданию "Trend", что коррупция со стороны руководства Национального банка разрушает экономику Украины сильнее чем война на востоке страны.

"Доверие населения к украинским банкам полностью утрачено. Поэтому украинцы скорее будут держать дома 80 миллиардов долларов наличными, чем поддерживать экономику. А в рейтинге Экономического форума в Давосе украинская банковская система находится на последнем 140-м месте. Такое коррупционное поведение Нацбанка разрушает страну не меньше, чем война", - говорится в материале.

Напомним, в ноябре Сергей Тарута передал информацию о злоупотреблениях руководства Нацбанка в Национальное антикоррупционное бюро Украины. "Это была беседа. Было желание детектива детально разобраться в сути обвинений. Также я сообщил, что есть реальные нарушения и Гонтаревой, и Рожковой (замглавы НБУ) закона о противодействии коррупции, которое квалифицируется как конфликт интересов, а это уже уголовная статья", - отметил нардеп.