Фонд гарантирования вкладов передал Минфину 100% акций Приватбанка Передача банка в госсобственность стала гарантией его докапитализации

Фото: Макс Требухов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что этот договор является результатом четкой и скоординированной работы Минфина, НБУ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального депозитария, АБ "Укргазбанк", АО "Укрэксимбанк".

"В рекордные 72 часа были обеспечены резервы под активные операции, проведена дополнительная эмиссия акций и их размещение. Были внесены изменения в устав банка, разработан переходный баланс, завершены все необходимые процедуры по продаже акций и смены собственников банка", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21 декабря капитал Приватбанка имел отрицательное значение, и Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал полный объем акций этого банка Министерству финансов за одну гривну.

"Передача ПриватБанка в государственную собственность стала гарантией его докапитализации, которое состоится в ближайшее время. Государство стало гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами банка с сохранением валюты вкладов и других условий", - подчеркнули в Минфине.

Напомним, правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации Приватбанка. Крупнейший банк страны перейдет в 100%-ную государственную собственность. Частные акционеры Приватбанка обратились к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным собственником.

Крупнейшими акционерами Приватбанка были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.