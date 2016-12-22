Составление и реализация контент-стратегии интернет-проекта
24 декабря в 13:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет трехчасовую субботнюю встречу с экспертом, на которой вы узнаете, как систематизировать процесс создания контента, а также влияние контент- стратегии на достижение ваших бизнес целей.
- project - менеджераv
- владельцам сайта
- администраторам сайтов компании
- маркетологам
Если у вас есть вопрос, касающиеся составления и реализации контентной стратегии, то приглашаем вас посетить субботнюю встречу с экспертом.
О встрече:
- 1 эксперт в сфере контент-маркетинга
- 3 часа полезной и интересной информации
- классная и непринужденная атмосфера
- нетворкинг: новые знакомства, общение с коллегами, обмен опытом
- кофе-брейк: кофе/чай, а также вкусняшки
О спикере:
Ольга Оникиенко, руководитель отдела образования Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”. В портфолио Ольги, развитие всех образовательных программ академии, а также развитие онлайн проектов. Организатор и куратор проекта самой масштабной online конференции по интернет маркетингу в Украине и СНГ “WebPromoExperts Days”.
Как будет проходить встреча?
В первой части разберем:
- разновидности проектов и основные отличия в стратегиях
- что включает в себя комплекс задач по разработке стратегии
- основные блоки стратегии
Во второй части разберем:
- разработка контент-планов
- разбор источников размещения и распространения контента (задачи, правила, цели)
- оценка результатов
На встрече узнаете:
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Как разработать успешную контент-стратегию
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Как привлечь трафик на сайт и в сообщества в социальных сетях
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Как с помощью контент стратегии реализовать цели компании
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Как анализировать конкурентов и потребителей
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Как создать интересный вовлекающий контент
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Как оптимизировать наполнение сайта
Где и когда будет встреча:
24 декабря 2016 года с 13-00 до 16-00,
г. Киев, ул. Машиностроительная, 44, 4-й этаж, Академия WеbPromoExperts
Кроме решения своей проблемы, вы сможете познакомиться с коллегами, обменяться опытом и даже возможно найти партнера. Вы зададите свои вопросы лично эксперту. После мероприятия получите диплом.
Стоимость участия:
При ранней регистрации на мероприятие - 300 грн. (вы сэкономите 100 гривен).
В день проведения мероприятия - 400 грн.
Записаться на встречу с экспертом!
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