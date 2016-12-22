Составление и реализация контент-стратегии интернет-проекта

24 декабря в 13:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет трехчасовую субботнюю встречу с экспертом, на которой вы узнаете, как систематизировать процесс создания контента, а также влияние контент- стратегии на достижение ваших бизнес целей.

project - менеджераv

владельцам сайта

администраторам сайтов компании

маркетологам

Если у вас есть вопрос, касающиеся составления и реализации контентной стратегии, то приглашаем вас посетить субботнюю встречу с экспертом.

О встрече:

1 эксперт в сфере контент-маркетинга

3 часа полезной и интересной информации

классная и непринужденная атмосфера

нетворкинг: новые знакомства, общение с коллегами, обмен опытом

кофе-брейк: кофе/чай, а также вкусняшки

О спикере:

Ольга Оникиенко, руководитель отдела образования Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”. В портфолио Ольги, развитие всех образовательных программ академии, а также развитие онлайн проектов. Организатор и куратор проекта самой масштабной online конференции по интернет маркетингу в Украине и СНГ “WebPromoExperts Days”.

Как будет проходить встреча?

В первой части разберем:

разновидности проектов и основные отличия в стратегиях

что включает в себя комплекс задач по разработке стратегии

основные блоки стратегии

Во второй части разберем:

разработка контент-планов

разбор источников размещения и распространения контента (задачи, правила, цели)

оценка результатов

На встрече узнаете:

Как разработать успешную контент-стратегию Как привлечь трафик на сайт и в сообщества в социальных сетях Как с помощью контент стратегии реализовать цели компании Как анализировать конкурентов и потребителей Как создать интересный вовлекающий контент Как оптимизировать наполнение сайта

Где и когда будет встреча:

24 декабря 2016 года с 13-00 до 16-00,

г. Киев, ул. Машиностроительная, 44, 4-й этаж, Академия WеbPromoExperts

Кроме решения своей проблемы, вы сможете познакомиться с коллегами, обменяться опытом и даже возможно найти партнера. Вы зададите свои вопросы лично эксперту. После мероприятия получите диплом.

Стоимость участия:

При ранней регистрации на мероприятие - 300 грн. (вы сэкономите 100 гривен).

В день проведения мероприятия - 400 грн.

Записаться на встречу с экспертом!

Вам может быть еще интересно:

Все о KPI