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Составление и реализация контент-стратегии интернет-проекта

24 декабря в 13:00 Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проведет трехчасовую субботнюю встречу с экспертом, на которой вы узнаете, как систематизировать процесс создания контента, а также влияние контент- стратегии на достижение ваших бизнес целей.

Кому будет интересно:

  • project - менеджераv
  • владельцам сайта
  • администраторам сайтов компании
  • маркетологам

Если у вас есть вопрос, касающиеся составления и реализации контентной стратегии, то приглашаем вас посетить субботнюю встречу с экспертом.

О встрече:

  • 1 эксперт в сфере контент-маркетинга
  • 3 часа полезной и интересной информации
  • классная и непринужденная атмосфера
  • нетворкинг: новые знакомства, общение с коллегами, обмен опытом
  • кофе-брейк: кофе/чай, а также вкусняшки

О спикере:

Ольга Оникиенко, руководитель отдела образования Академии интернет-маркетинга “WebPromoExperts”. В портфолио Ольги, развитие всех образовательных программ академии, а также развитие онлайн проектов. Организатор и куратор проекта самой масштабной online конференции по интернет маркетингу в Украине и СНГ “WebPromoExperts Days”.

Как будет проходить встреча?

В первой части разберем:

  • разновидности проектов и основные отличия в стратегиях
  • что включает в себя комплекс задач по разработке стратегии
  • основные блоки стратегии

Во второй части разберем:

  • разработка контент-планов
  • разбор источников размещения и распространения контента (задачи, правила, цели)
  • оценка результатов

На встрече узнаете:

  1. Как разработать успешную контент-стратегию

  2. Как привлечь трафик на сайт и в сообщества в социальных сетях

  3. Как с помощью контент стратегии реализовать цели компании

  4. Как анализировать конкурентов и потребителей

  5. Как создать интересный вовлекающий контент

  6. Как оптимизировать наполнение сайта

Где и когда будет встреча:

24 декабря 2016 года с 13-00 до 16-00,

г. Киев, ул. Машиностроительная, 44, 4-й этаж, Академия WеbPromoExperts

Кроме решения своей проблемы, вы сможете познакомиться с коллегами, обменяться опытом и даже возможно найти партнера. Вы зададите свои вопросы лично эксперту. После мероприятия получите диплом.

Стоимость участия:

При ранней регистрации на мероприятие - 300 грн. (вы сэкономите 100 гривен).

В день проведения мероприятия - 400 грн.

Записаться на встречу с экспертом!

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Тэги: WebPromo
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