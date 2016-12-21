Волынец: цена на уголь госшахт должна быть минимум 100 долларов "У нас уголь на отметке 1350 грн. Тем временем за границей цена колеблется в пределах 90-130 долларов".

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Для сохранения угольной отрасли Минэнерго нужно изменить подход в формировании цены закупки угля у государственных шахт. Об этом председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве 21 декабря, пишет РБК-Украина.

В частности, речь идет об объективно необходимом для угольных предприятий повышении цены угля до рыночного уровня. "Нужно срочно сбалансировать цену на уголь. Цена должна быть справедливая, мировая, как минимум, на уровне 100 долларов за тонну. Если мы хотим сохранить отрасль, то нужно обеспечить генерацию углем собственной добычи. На мировом рынке цена на "чёрное золото" непрестанно растёт, а у нас долгое время уголь - на отметке 1350 грн за тонну. Тем временем за границей цена энергетического угля колеблется в пределах 90-130 долларов за тонну, то есть - от 2300 грн за тонну", - отметил Волынец.

Он отметил, что в начале декабря профсоюз горняков обратился с письмом к Министерству энергетики, где было озвучено предложение повысить цену угля для госшахт до рыночного уровня. По словам Волынца, ответа до сих пор не получили. Он также сообщил, что сегодня задолженность государства перед горняками по выплате заработной платы составляет 1 млрд 13 миллионов гривен.

Эксперты энергорынка уверены, что поправить бедственное положение шахт – вывести их из убытков и долгов по зарплате – может изменение цены закупки угля, которая должна покрывать себестоимость добычи. По данным Кабинета министров, сегодня средняя себестоимость тонны угля на госшахтах Украины находится на уровне 2080 гривен. Тогда как цена закупки у госшахт - 1360 грн/тонна.