Насалик и Омелян будут стимулировать украинцев пересаживаться на электромобили
Министры завтра представят свои пилотные инициативы.
В четверг, 22 декабря, министр инфраструктуры Владимир Омелян вместе с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом проведут брифинг для журналистов и расскажут о совместной национальной инициативе "Електросегодня" (Е2D), которая направлена на "создание в Украине условий для стимулирования граждан к переходу с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили".
Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службы министерств
В 14:00 в "Украинском доме" (Крещатик, 2) начнется круглый стол с участием представителей Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности и Государственного автомобильного агентства автомобильных дорог. На нем будут обсуждаться основные цели и первоочередные шаги для реализации Национальной инициативы Е2D.
После мероприятия чиновники представят общественности пилотные инициативы по переходу Украины на электромобили, которые в первую очередь будут запущены в работу.
Также по завершении совместного брифинга в 15:00 начнется итоговая годовая пресс-конференция Насалика.