Насалик и Омелян будут стимулировать украинцев пересаживаться на электромобили Министры завтра представят свои пилотные инициативы.

Фото: Вадим Крутивус

В четверг, 22 декабря, министр инфраструктуры Владимир Омелян вместе с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом проведут брифинг для журналистов и расскажут о совместной национальной инициативе "Електросегодня" (Е2D), которая направлена на "создание в Украине условий для стимулирования граждан к переходу с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили".

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службы министерств

В 14:00 в "Украинском доме" (Крещатик, 2) начнется круглый стол с участием представителей Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности и Государственного автомобильного агентства автомобильных дорог. На нем будут обсуждаться основные цели и первоочередные шаги для реализации Национальной инициативы Е2D.

После мероприятия чиновники представят общественности пилотные инициативы по переходу Украины на электромобили, которые в первую очередь будут запущены в работу.

Также по завершении совместного брифинга в 15:00 начнется итоговая годовая пресс-конференция Насалика.