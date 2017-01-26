У писателя-антисемита отобрали орден Администрация президента назвала награждение технической ошибкой.

Василий Квасновский Фото: http://irp.te.ua

Администрация президента заявила, что награждение орденом Свободы автора книги "Козни близнецов - сионизма и коммунизма" Василия Квасновского - результат технической ошибки.

"На сайте президента исправлена ошибка в указе о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины", - говорится в ответе пресс-службы АП на запрос ЛІГА.net.

Сообщается, что при подготовке указа 10/2017 и согласовании списка награжденных в результате "технической ошибки на сайте главы государства была размещена одна из черновых версий документа".

"Окончательная версия указа будет напечатана в официальных изданиях. С ней можно ознакомиться по ссылке", - сказано в ответе.

При этом в новом документе имя Василия Квасновского отсутствует.

22 января стало известно о награждении Квасновского орденом по случаю Дня соборности Украины. Сейчас ссылка, которая вела на документ, переадресовывает на главную страницу сайта президента. В указе говорилось: "Наградить орденом Свободы Квасновского Василия Петровича - общественно-политического деятеля, Тернопольская область".

25 января главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман обратился к президенту Порошенко с просьбой пересмотреть указ о награждении Квасновского.

Василий Квасновский родился в 1940 г. во Львовской области. Инженер по образованию. Работал в сельском хозяйстве Тернопольськой области. Был главой Подволочиской РГА, советником главы Тернопольской ОГА. В 1990-1993 гг. возглавлял Тернопольскую краевую организацию Народного Руха Украины. Автор девяти книг, в частности "Ренегаты Украины" (2001), "Кремлевские мойры" (2003), "Козни близнецов - сионизма и коммунизма" (2013).