Комиссия Киевсовета выбрала новое название для Музея русского искусства Музей решили назвать "Киевской галереей".

Киевский национальный музей русского искусства Фото: afisha.mail.ru

Комиссия по вопросам культуры Киевского городского совета предложила переименовать Национальный музей русского искусства в Национальный музей "Киевская галерея".

Об этом сообщила экс-депутат Киевсовета Елена Ескина в Фейсбуке.

Члены комиссии проголосовали за это название, отклонив вариант "Киевский национальный музей "Галерея Терещенко".

"Отклонив предложение о переименовании в "Киевский национальный музей" Галерея Терещенко", они проигнорировали и мнение киевлян, которые поддержали это название в результате общественных обсуждений в КГГА в 2015 году, а также тех депутатов VII созыва, которые поддерживали именно это название в процессе рассмотрения соответствующих комиссий", - написала Ескина.

Киевский музей русского искусства был открыт в 1922 года и первоначально носил название Киевской картинной галереи. В основу его коллекции положены национализированные художественные ценности, собранные в 1919 году в специальный музейный фонд. Как отметил ранее искусствовед Дмитрий Горбачев, переименование музея в 1936 году "было частью русификации Украины в 30-х годах".

Напомним, что 13 января Киевский национальный музей русского искусства высказался против изменения своего названия.