Дом художников на Андреевском спуске вернули общине Киева Судебные тяжбы длились с 2012 года.

Фото: http://kyiv.gp.gov.ua/

Прокуратура Киева в судебном порядке добилась возвращения территориальной общине двухэтажного нежилого здания по ул. Андреевский спуск, 22-а.

"Указанное здание общей площадью 245,2 кв.м и стоимостью почти 2,8 млн гривен незаконно выбыла из коммунальной собственности в пользу частной структуры без соответствующего решения Киевсовета и уплаты каких-либо средств на основании незаконного постановления хозяйственного суда Харьковской области. Кроме того, с целью усложнения процесса возвращения имущества в коммунальную собственность спорные помещения неоднократно отчуждались, в том числе в пользу иностранных компаний", - сообщается на сайте прокуратуры.

Последним приобретателем объекта недвижимости стала компания с ограниченной ответственностью «Хеммерт Инвестментс», которая зарегистрирована в США.

По результатом длительного судебного разбирательства решением Хозяйственного суда Киева исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Напомним, с 2004 года здание на Андреевском спуске, 22-а использовалось художниками для выставок. В 2007 году его вывели из коммунальной собственности. Судебные тяжбы по возврату дома продолжались с 2012 года.