DocudaysUA проводит конкурс для молодых документалистов К участию приглашаются проекты о последствиях войны для мирных жителей.

Донецьк, Україна, 2015. Наслідки артилерійського обстрілу житлового району Фото: Амнон Гутман (знімок наданий МКЧХ)

Фестиваль документального кино о правах человека DocudaysUA совместно с Международным комитетом Красного креста в Украине проводит конкурс кинопроектов "Военные ландшафты" на тему последствий военных действий для гражданского населения.

Как сообщаются на сайте киносмотра, к участию в конкурсе приглашаются проекты на темы без вести пропавших; людей, потерявших связь со своими родными; сексуального насилия; психических расстройств; вынужденного переселения; разрушения инфраструктуры; доступа к образованию и медицинской помощи; ухудшения материального состояния.

Все проекты должны быть подчинены принципам гуманности, нейтральности и беспристрастности.

"Создать фильм о последствиях войны для гражданского населения, придерживаясь принципов нейтральности и непредвзятости относительно воюющих сторон (это одно из требований конкурса), - это непростая задача, но тем она и интересна, - говорит координаторка конкурса от Docudays UA Юлия Сердюкова. - Такой подход к документальному кино на военную тематику, по моему мнению, требует большей интеллектуальной и эмоциональной работы от авторки или автора, а значит, и результат может быть более глубоким. По крайней мере, таковы мои надежды и ожидания от результатов конкурса".

"Конкурс "Военные ландшафты" - это наша общая с фестивалем попытка привлечь внимание начинающих документалистов к гуманитарной ситуации в Украине и Европе и Азии в целом", - добавляет Мари-Серван Дежонкер, руководитель отдела коммуникаций Международного комитета Красного креста в Украине.

К участию приглашаются молодые документалисты, у которых еще нет опыта создания первого полнометражного фильма и нет существенного признания в сфере документального кино. Все участники должны хорошо знать английский.

В результате конкурса отберут 6 проектов, авторы/авторки которых будут приглашены на фестиваль DocudaysUA в марте этого года, где пройдет двухдневный тренинг и питчинг проектов перед группой экспертов и эксперток. Победитель конкурса получит 5 тыс долларов.

Дедлайн для подачи проектов - 1 февраля. Детали о подаче заявки и контактах - на сайте кинофестиваля.