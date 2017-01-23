Стало известно название следующего эпизода "Звездных войн" Фильм выйдет на экраны в декабре этого года.

Фото: www.starwars.com

Стало известно название следующего эпизода саги "Звездные войны".

Как сообщается на сайте Star Wars, фильм будет называться "Звездные войны: Последний джедай" и выйдет в мировой прокат 15 декабря 2017 года.

Режиссером восьмого эпизода выступит Райан Джонсон ("Петля времени"), он же снимет девятый эпизод, название которого пока что неизвестно.

После смерти Кэрри Фишер, исполнявшей роль генерала Леи Органа, фанаты подняли вопрос о том, как компания Disney будет продолжать ее сюжетную линию и будет ли использовать компьютерную графику, чтобы оставить Лею в саге. Сообщалось, что Кэрри Фишер успела сняться для восьмого эпизода и что для дальнейших фильмов саги Дисней не будет использовать компьютерную графику вместо актрисы.

Напомним, седьмой эпизод "Звездных войн", "Пробуждение силы" снял Джей Джей Абрамс. Фильм вышел в прокат в конце 2015 года и собрал 2 млрд долларов.

В конце 2016 года на экранах появился спин-офф "Звездных войн" - фильм "Бунтарь один", в котором рассказывается о группе повстанцев, похитивших для принцессы Леи чертежи Звезды смерти. Действие фильма происходит до событий оригинальных "Звездных войн" 1977 года.