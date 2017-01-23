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ГлавнаяКультура

В Брюсселе прошел фестиваль украинского кино

На протяжении двух дней в кинотеатре Bozar показывали классику и современные украинские фильмы.

Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017
Фото: © Bozar/Yves Gervais 2017

В Брюсселе прошел фестиваль украинского кино "Ukraine On Film".

Смотр продолжался три дня - с 20 по 22 января. Открылся фестиваль показом "Земли" Александра Довженко в сопровождении живой музыки от группы ДахаБраха.

В целом дни украинского кино в Брюсселе в этом году были посвящены теме исследования границ. "Фильмы рассказывают о границах между нациями, которые пролегают не только в пространстве, но и в плоскости ценностей," - говорится в пресс-релизе фестиваля.

На протяжении трех дней в Брюсселе показали документальные фильмы "Украинские шерифы" Романа Бондарчука, "Мариуполис" Мантаса Кведаравичуса, "Родные" Виталия Манского, а также "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко.

В 2017 году фестиваль украинского кино в Брюсселе проходит во второй раз. Показы проходили в Центре изобразительных искусств BOZAR, одной из самых крупных культурных институций Бельгии.

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Тэги: фото, Брюссель, репортаж, украинское кино

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