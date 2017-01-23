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Минкульт создал отдельную комиссию для сверки фондов Львовской галереи искусств

Комиссия работает под присмотром СБУ и МВД.

Минкульт создал отдельную комиссию для сверки фондов Львовской галереи искусств
Львовская галерея искусств
Фото: google.com.ua/maps

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что для сверки фондов Львовской галереи искусств имени Бориса Возницкого создали отдельную комиссию.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Нищук добавил, что комиссия работает "под пристальным присмотром служб" - СБУ и МВД и "других органов, которые расследуют факт возможной потери (экспонатов - прим.)".

При этом министр не смог сообщить, есть ли прогресс в расследовании вероятного исчезновения раритетных изданий из коллекции Львовской галереи искусств.

Напомним, в начале года в Львовской национальной галерее искусств имени Возницкого сообщили о пропаже 95 старинных кириллических книг, общая стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов.

Нынешний директор галереи, Тарас Возняк, заявил, что пропажа обнаружилась в результате инвентаризации коллекции. Бывший директор музея, Лариса Возницкая, заявила, что летом все книги были на месте, и пропажу отрицает.

В Нацполиции Львовской области начали уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

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Тэги: музеи, Минкультуры

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