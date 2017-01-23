Минкульт создал отдельную комиссию для сверки фондов Львовской галереи искусств
Комиссия работает под присмотром СБУ и МВД.
Министр культуры Евгений Нищук заявил, что для сверки фондов Львовской галереи искусств имени Бориса Возницкого создали отдельную комиссию.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
Нищук добавил, что комиссия работает "под пристальным присмотром служб" - СБУ и МВД и "других органов, которые расследуют факт возможной потери (экспонатов - прим.)".
При этом министр не смог сообщить, есть ли прогресс в расследовании вероятного исчезновения раритетных изданий из коллекции Львовской галереи искусств.
Напомним, в начале года в Львовской национальной галерее искусств имени Возницкого сообщили о пропаже 95 старинных кириллических книг, общая стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов.
Нынешний директор галереи, Тарас Возняк, заявил, что пропажа обнаружилась в результате инвентаризации коллекции. Бывший директор музея, Лариса Возницкая, заявила, что летом все книги были на месте, и пропажу отрицает.
В Нацполиции Львовской области начали уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.