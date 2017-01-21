Нищук ожидает перезахоронения Александра Олеся через 7-10 дней "Мы так думаем, что этом может произойти, возможно, через неделю, возможно, через дней 10".

Министр культуры Евгений Нищук Фото: cultprostir.ua

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что перезахоронение известного украинского поэта Александр Олеся произойдет через 7-10 дней.

В интервью "Радио Свобода" он заявил, что точная дата пока не известна из-за "технического момента". "Но мы так думаем, что этом может произойти, возможно, через неделю, возможно, через дней 10", - сказал министр.

Он напомнил, что поэта похоронят на Лукьяновском кладбище в Киеве, где позже, возможно, будут оборудованы другие места для почетных захоронений.

Напомним, Александр Олесь (1878-1944) до недавнего времени был похоронен на кладбище в Праге. 3 января 2017 года его останки были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.

Украинская власть решила перезахоронить останки Александра Олеся в Украине, Чехия на это согласилась.