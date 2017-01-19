​Битва фондов: кто будет распределять деньги на развитие культуры В публичном поле идет битва между двумя законопроектами, декларируемая цель которых – навести порядок в сфере финансирования культуры в Украине. Речь идет о проекте закона, созданном Натальей Заболотной и ее командой, и законопроекте, написанном рабочей группой в рамках работы Национального совета реформ. Законопроект №3597 “О государственном фонде гуманитарного развития Украины” был внесен в парламент в декабре 2015 года. В сентябре того же года этот документ представила на общественном обсуждении Наталья Заболотная, бывшая тогда директором “Мистецького Арсенала”. Сейчас под законопроектом стоят подписи народных депутатов, которые выступают соинициаторами его рассмотрения в парламенте. Среди них – Светлана Залищук, Мустафа Джемилев, Денис Силантьев, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Борислав Береза, Олег Ляшко, Рефат Чубаров и другие. Второй проект закона – №5491 – “Об Украинском культурном фонде” внесен на рассмотрение парламента в декабре 2016-го. Среди его соинициаторов – народные депутаты Ирина Геращенко, Ирина Подоляк, Ирина Луценко, Николай Княжицкий, Ирина Фриз, Анна Гопко, Виктория Сюмар и другие. Обсуждение этого проекта закона стартовало под эгидой Национального совета реформ и – неформально – Марины Порошенко в декабре 2015-го. LB.ua вчитался в оба законопроекта и предлагает вам краткое изложение того, что предлагают реформаторы от культуры. Фото: пресс-служба президента Марина Порошенко и Наталья Заболотная Дарья Бадьёр , Редактор отделов "Культура" и "Блоги"

Украинский культурный фонд

Вопреки заверениям Натальи Заболотной, защищающей собственный проект, законопроект об Украниском культурном фонде появился не вчера и не был “наспех склепан и положен под новогоднюю елку”. Обсуждение законопроекта началось в декабре 2015 года под крышей Национального совета реформ.

В рабочую группу по написанию этого проекта закона вошли Ирина Подоляк, Олеся Островская-Лютая, Павел Гудимов, Александр Ройтбурд, Дмитрий Шимкив и другие. Патронатом законопроекта стала Марина Порошенко.

В декабре 2016 года документ был внесен в Верховную Раду под номером 5491 и вынесен в повестку дня в конце года, но пока так и не рассмотрен.

Что предлагает этот законопроект?

Создание Украинского культурного фонда, сфера деятельности которого, как можно понять уже из названия, ограничивается культурой и искусством. Его задача – перенять на себя функции Минкульта по финансированию новых проектов в сфере музейного дела, охраны наследия, искусства и так далее. Другими словами, Фонд будет заниматься тем, что распределять деньги на развитие культуры и контролировать, как профинансированные проекты воплощаются в жизнь.

Поскольку деньги бюджетные, Фонд координируется Министерством культуры и согласовывает с ним программу своей деятельности. У некоторых представителей общественности есть опасения, что в таком случае Фонд будет зависеть от Минкульта и тараканов в его голове, но инициаторы законопроекта обещают, что Украинский культурный фонд сохранит независимость во взглядах.

Фото: Facebook/Україна на Франкфуртському книжковому ярмарку Евгений Нищук

Ежегодно фонд отчитывается о потраченных финансах и каждые три – проводит аудит.

Органы управления Украинского культурного фонда: Наблюдательный совет и Дирекция. Набсовет контролирует деятельность фонда, дирекция ее осуществляет на основании регламента, утвержденного Набсоветом. Совет состоит из 9 человек, делегированных президентом, Минкультом, учреждениями культуры, общественными организациями и Главой фонда. При этом члены Набсовета от общественности (по одному от организаций и учреждений культуры) выбираются в результате онлайн-голосования.

Таким образом, в Наблюдательном совете от общественности будет 2 человека из 9. Это еще одна претензия, которую выдвигают в адрес законопроекта об Украинском культурном фонде: мол, в фонде будет “ручной” наблюдательный совет, зависящий от власти, а не от компетентности независимых экспертов.

Глава Фонда назначается Министерством культуры из числа кандидатов, предложенных Набсоветом. Срок работы назначенного Главы Фонда – 4 года. При этом он/она выполняет функции главы Набсовета.

Конкурсный отбор проектов на финансирование фондом осуществляет экспертный совет.

Источники финансирования Фонда – госбюджет (где Фонд должен быть прописан отдельной строчкой), благотворительные взносы и другие, не запрещенные законом, источники.

Как видим, авторы не строят планов о том, как пустят на культуру деньги от лотерей, а ссылаются на опыт Польши и Латвии в создании культурных фондов, которые финансируются из госбюджета. Они подчеркивают, что государственные и негосударственные институции будут поставлены в равные условия на конкурсах и в равной степени смогут претендовать на финансовую поддержку.

Фото: предоставлено пресс-службой театра Спектакль театра Алексея Коломийцева

Еще важный вопрос, требующий отдельного прояснения, – и здесь хотелось бы услышать тех, кто собирается или уже возглавляет узкопрофильными органами власти – Госкино или Институтом книги, – как создание Украинского фонда культуры будет корреллироваться с работой уже созданных органов? Можно ли подать заявку на финансирование короткометражного фильма и в Госкино, и в Украинский фонд культуры, и – в случае положительного решения экспертов –получить деньги и там, и там? Создание Украинского фонда культуры стало таким важным делом, что о противоречии между его наличием и попыткой кинематографистов создать Государственный фонд поддержки кино в законопроекте №3081-д написал Президент в своих предложениях, когда ветировал этот законопроект.

В 2016 году создание Украинского культурного фонда значилось среди приоритетов премьер-министра Владимира Гройсмана в сфере культуры. Инициаторы законопроекта рассчитывают, что в связи с этим правительство будет увеличивать финансирование фонда из года в год.

Государственный фонд гуманитарного развития

Как мы уже отмечали выше, законопроект о создании фонда гуманитарного развития был представлен в Мистецьком Арсенале в сентябре 2015-го. Правда, тогда фонд носил название “фонда социокультурного развития”.

Тогда под крышей музейного комплекса собрали уважаемую публику: от Дмитрия Шимкива до Павла Гудимова. Многие – в основном, художники и люди, близкие к сфере искусства, – поддерживали инициативу о создании отдельного фонда для культуры и сопуствующих ей сфер (куда, к слову, зачислили и спорт, и едва ли не аграрные индустрии), но были и критические замечания к содержанию закона, и их было достаточно, чтобы понять, почему законопроектом Заболотной не вооружились во власти.

Фото: Facebook / Наталья Заболотная

Защищая свое детище, Наталья Заболотная не лукавит: законопроект действительно имел общественное обсуждение и действительно предлагает брать деньги на культуру (и не только – сфера действия фонда сокрушительно велика) от игорного бизнеса и табачных и алкогольных акцизов.

В связи с этим остаются неотвеченными два вопроса, поднятых еще в сентябре позапрошлого года:

– Как, в случае успешного принятия законопроекта, взять деньги от еще нелегализированного бизнеса?

– Нет ли противоречия в том, что гуманитарная сфера будет получать деньги от прибыли “социально вредного бизнеса”, то есть, чем больше сигарет будет продано, тем больше денег достанется художникам?

Итак, согласно законопроекту №3597, фонд гуманитарного развития Украины – это государственное учреждение, выполняющее специальные функции в сфере гуманитарного развития Украины путем реализации социально полезных и значимых проектов.

“Социально полезный и значимый проект”, согласно ст.1, – это “гуманитарный проект, отобранный и поддержанный на грантовых основаниях на средства Фонда, реализация которого будет способствовать всестороннему развитию человека, обеспечению его потребностей в сфере культуры и искусства, образования и искусства, физической культуры и спорта, охраны здоровья, социальной защиты, а также будет способствовать развитию туризма и предотвращать появление и распространение социальных болезней”.

Борьба с “социальными болезнями” значится также среди направлений, которые будет финансировать Фонд в сфере охраны здоровья. Определения, что такое “социальная болезнь”, в законопроекте нет. В своей колонке на УП. Культура Наталья Заболотная отмечает, что Украина якобы “стабильно входит в десятку европейских стран с наихудшими показателями социальных болезней в Европе”, но в поддержку этого тезиса нет ссылки на исследование, которое бы дало такой результат.

Словарь Merriam Webster дает такое определение социальной болезни (social disease): болезнь, чье распространение прямо связано с социальными и экономическими факторами (например, туберкулез).

Фото: EPA/UPG

Чем занимается Фонд гуманитарного развития? Если коротко, то: отбирает проекты в вышеуказанных сферах, финансирует их на основаниях прозрачности и эффективности, и контролирует их воплощение; создает реестр этих проектов. Отчитывается Фонд перед Президентом, Кабмином, Верховной Радой и общественностью – все они могут делегировать своих представителей в Наблюдательный совет Фонда. Ежегодно глава правления Фонда отчитывается перед властями и общественностью об эффективности работы фонда, каждые три года проходит аудит.

У Фонда гуманитарного развития есть два уполномоченных органа: Наблюдательный совет и Правление. В Набсовет входят: по одному представителю от каждой парламентской фракции и группы, от президента Украины, Кабмина и 8 человек от общественных объединений и ассоциаций, работающих в гуманитарных сферах – от культуры до обеспечения прав нацменьшинств (на данный момент, учитывая, сколько в Раде депутатских фракций и групп, количество членов Набсовета должно составить 18 человек, из которых 8 – представители общественности).

Правление фонда включает в себя 7 человек, включая главу Фонда и его (ее) заместителей. Глава правления Фонда назначается сроком на три года, но процедура его назначения в законопроекте не описана.

Рассмотрением заявок и рекомендацией тех, кто достоин получить финансирование из Фонда должен, по всей видимости, заниматься экспертный совет Фонда, который формируется Набсоветом. Но поскольку именно последний разрабатывает регламент работы экспертов, то четкие их функции в законопроекте не описаны. Согласно законопроекту, решение о том, какие проекты получат финансирование от Фонда, принимает правление, а согласовывает наблюдательный совет.

Откуда Фонд возьмет деньги на социально значимые проекты? Из четырех источников:

– выплаты от владельцев лотерей, букмекеров, владельцев игорных залов, а также отчисления от налогов, уплаченных изготовителями и импортерами алкоголя и табачных изделий;

– Госбюджет;

– благотворительные взносы;

– другие источники, не запрещенные законодательством Украины.

Фото: greencrow.com.ua

При этом, чтобы Фонд начал получать деньги из первых двух источников, необходимо внести изменения в Налоговый кодекс и в закон о государственном бюджете Украины. В переходных положения законопроекта №3597 содержатся изменения в закон о лотереях и норма, требующая от Кабмина подготовить все необходимые нормативные акты к запуску работы фонда.

Вместе с этим, в законопроекте есть отдельная статья, посвященная начислению “платежа социальной лояльности” – его размерам и порядку перечисления в Фонд. Этот платеж, согласно законопроекту, обязаны делать все, кто занимается социально вредным бизнесом.

Сколько денег может приблизительно получить Фонд в случае принятия этого законопроекта и направления всех желаемых средств на социально значимые проекты? В объяснительной записке к законопроекту говорится о сумме до 1,5 млрд грн в год (половина – от акцизов, половина – от уплаты “платежа социальной лояльности”).

Не забываем, что:

– игорный бизнес в Украине еще не легализован;

– средства от акцизов на продажу алкоголя и табака уже и так, согласно Бюджетному кодексу, идут, среди прочего, на гуманитарную сферу: образование, культуру и искусство, спорт и так далее.

Законопроект предлагает оставлять 6% от средств на содержание фонда (против 16% – у законопроекта об Украинском культурном фонде), остальное распределять так:

35% – на культуру (в том числе – на кино); 20% – на образование и науку; 20% – на физическую культуру и спорт; 20% – на здравоохранение, социальную поддержку и защиту граждан; 5% – на туризм.

Остается непонятным, почему у фонда такое раздутое поле для деятельности – кроме культуры, тут и спорт, и образование, и здравоохранение, и как на этот проект реагируют в министерствах культуры, образования, спорта и здравоохранения. В каком-то смысле законопроект №3597 похож на пытающийся взлететь самолет из анекдота, на разных этажах которого находятся бассейн, поле для гольфа и ресторан.

Идея компенсировать урон от “социально вредного” бизнеса и финансировать за его счет проекты в сфере культуры, науки и спорта, выглядит благородной и звучит красиво – создатели законопроекта вдохновлялись опытом Великобритании и Эстонии (первая финансирует культурные проекты за счет отчислений от лотереи, а вторая – за счет акцизов на табак и алкоголь). Так же, как идея “за все хорошее и против всего плохого”. Другое дело, что законопроект о фонде, который должен финансироваться из пока еще не доступных источников и хочет объять необъятное, кажется скорее воздушным замком, чем реальной реформой.

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Законопроект об Украинском культурном фонде внесен в повестку дня Верховной Рады 19 января. Законопроект о Фонде гуманитарного развития Украины в повестку дня еще внесен не был.