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Прокуратура возбудила дело о незаконных гастролях киевского театра

Главного балетмейстера обвиняют по трем статьям УК, директора - по двум.

Прокуратура возбудила дело о незаконных гастролях киевского театра

Киевская городская прокуратура №7 сообщила о подозрении главному балетмейстеру Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества (музыкальный театр на Подоле) по трем статьям уголовного кодекса за организацию незаконных гастролей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с марта 2012 года по ноябрь 2015 года балетмейстер заставляла артистов балета участвовать в зарубежных гастролях без заключения соответствующих договоров с театром и самими артистами. При этом под угрозой увольнения и непопадания в составы постановочных групп и исполнителей, артисты были вынуждены оформлять отпуска без сохранения заработной платы. Во время этих гастролей использовались декорации, костюмы и реквизит театра.

По оценкам прокуратуры, ущерб от деятельности балетмейстера оценивается в 1 млн гривен.

Ее обвиняют по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением); ч.1 ст.173 (грубое нарушение договора о труде) и ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Решением Печерского райсуда Киева женщина отстранена от должности.

Кроме того, в рамках расследования подозрения предъявлены директору и репетитору театра по ч.3 ст.191 (хищение) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

На сайте театра говорится, что его главным балетмейстером является Татьяна Боровик, директором - Юрий Щур. Репетиторов в театре несколько

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Тэги: Киев, театр

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