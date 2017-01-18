Минкульт создаст экспертный совет по защите общественной морали Совет будет функционировать в рамках работы творческих союзов.

Фото: www.kommersant.ua/Александр Яловой

Министерство культуры разработает и утвердит состав Экспертного совета по вопросам общественной морали.

Как сообщается на сайте ведомства, заместители министра культуры обсудили выполнение закона "О защите общественной морали" с представителями творческих союзов, Минфина и Госкомтелерадио.

Согласно действующему закону, общественный контроль за соблюдением закона "О защите общественной морали" лежит на творческих союзах (ст. 15).

Первая заместительница министра культуры Светлана Фоменко заявила, что Минкульт разработает порядок финансирования творческих союзов с тем, чтобы они смогли выполнять функцию, положенную на них законом. "Необходимо выяснить, готовы ли союзы выполнять функцию контроля общественной морали, и какие механизмы им нужны для этого", – добавила она.

Участники обсуждения приняли решение обратиться к Комитетам ВР по вопросам культуры и духовности и по вопросам свободы слова, чтобы они разъяснили положения закона об общественной морали.

В соотвестствии с этим, Минкульт разработает и утвердит персональный состав Экспертного совета по вопросам общественной морали. Как уточнили в министерстве, экспертный совет будет работать под эгидой творческих союзов, которые, в свою очередь, подчиняются Минкультуры.

Напомним, в 2015 году были внесены изменения в закон об общественной морали, в связи с которыми ликвидировали Национальную комиссию во главе с Василием Костицким.