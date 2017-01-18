Дирекция одесского "Дворца студентов" ждет вывода экспертов относительно росписей Бойчука В здании может обнаружиться более 20 работ художника и его учеников.

Фото: Радио Свобода

Росписи, обнаруженные на стенах одесского "Дворца студентов", охраняются дирекцией в ожидании экспертного вывода.

Об этом Радио Свобода сообщила главный администратор здания Галина Бойко.

Она считает опасения относительно разрушения росписей безосновательными и говорит, что свидетельство о том, кто и когда расписал стены здания, нет. "Поэтому пока что утверждать, что это были "бойчукисты", мы не имеем права. До выяснения авторства настенные росписи отсаются под охраной", – добавила Бойко.

Администратор заявила, что дирекция "Дворца" обратилась с письмом в управление охраны памятников для того, чтобы те прислали представителя, способного дать профессиональную оценку художественной и исторической ценности найденной росписи.

При этом Галина Бойко считает, что в других помещениях дворца, кроме фойе, росписей Бойчука быть не может. "Я тут работаю давно, при мне делали не один ремонт, нигде росписей больше не обнаружили", – говорит она.

Художник Александр Ройтбурд, живущий в Одессе, говорит, что в Дворце студентов может быть около 20 росписей Михаила Бойчука и его учеников. Каждая из них, по словам художника, составляет колоссальную культурную и историческую ценность.

"С сегодняшними технологиями снять такую фреску – это реально и стоит около полутора тысячи долларов, – уверен Ройтбурд. – С учетом того, что фресок около 20, их снятие будет стоить около 30-50 тыс. Их можно снять и закрепить на какую-нибудь поверхность, после чего перенести в реставрационную мастерскую".

Напомним, одесский историк Кирилл Липатов сообщил о том, что на стенах "Дворца студентов" в Одессе обнаружились росписи, авторами которых могут быть известный украинский художник Михаил Бойчук и его студентка Антонина Иванова.