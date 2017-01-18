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Кабмин выделил средства на перезахоронение Александра Олеся в Украине

Могила писателя будет в Лукьяновском заповеднике в Киеве.

Кабмин выделил средства на перезахоронение Александра Олеся в Украине

Правительство выделило 140 тыс. гривен на перемещение из Чехии и перезахоронение в Украине останков украинского писателя Александра Олеся.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Останки будут перезахоронены в Лукьяновском заповеднике в Киеве.

Напомним, Александр Олесь (1878-1944) до недавнего времени был похоронен на кладбище в Праге. 3 января 2017 года его останки были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.

Украинская власть решила перезахоронить останки Александра Олеся в Украине, Чехия на это согласилась.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: Кабмин, писатели, Александр Олесь

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