Кабмин выделил средства на перезахоронение Александра Олеся в Украине Могила писателя будет в Лукьяновском заповеднике в Киеве.

Правительство выделило 140 тыс. гривен на перемещение из Чехии и перезахоронение в Украине останков украинского писателя Александра Олеся.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Останки будут перезахоронены в Лукьяновском заповеднике в Киеве.

Напомним, Александр Олесь (1878-1944) до недавнего времени был похоронен на кладбище в Праге. 3 января 2017 года его останки были эксгумированы, так как на его месте решили похоронить другого человека - Владимира Михайлишина, который последние годы платил ренту за могилу украинского поэта.

Украинская власть решила перезахоронить останки Александра Олеся в Украине, Чехия на это согласилась.