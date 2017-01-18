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Наташе Королевой разрешили приехать в Украину на похороны бабушки

Разрешение на въезд будет разовым.

Наташе Королевой разрешили приехать в Украину на похороны бабушки
Наташа Королева

Служба безопасности Украины разрешила певице Наташе Королевой (гражданка РФ Наталья Порывай) прилететь в Киев на похороны бабушки.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает ТСН.

Это разрешение является временным, после похорон Наташа Королева останется персоной нон грата в Украине.

Певица в среду сообщила, что в Киеве умерла ее бабушка, и пожаловалась, что из-за запрета СБУ въезжать в Украину не может ее похоронить.

Напомним, Наташе Королевой запретили въезд в Украину с 12 октября 2016 года сроком на 5 лет. В ответ певица подала в суд на СБУ.

Певица родилась в Киеве, но в возрасте 17 лет переехала в Москву, где жила и работала с российским композитором Игорем Николаевым. Сейчас она замужем за Сергеем Глушко (Тарзан).

Ранее Королева подчеркивала, что в российско-украинском конфликте старается держаться нейтралитета и считает бывшие советские республики единой страной.

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Тэги: СБУ, список "невъездных"

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